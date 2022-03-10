كيف يتم احتساب حساب المواطن؟ البرنامج يُجيب

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن حاسبه حساب مواطن لمعرفة مواعيد صرف الدعم المالي، وكيف يتم احتساب حساب المواطن وقت النزول حيث أنه سوف يكون 10 من كل شهر ميلادي ويمكن أن يتم تأخير الإيداع أو تقديمه في حساب المستفيدين إذا كان موافق يوم الجمعة أو السبت وهو عطلة رسمية، حيث أنه من البرامج المهمة التي تقدمها المملكة لجميع المواطنين والأسر التي تحتاج إلى الدعم لتساعدهم على الحياة وحتى يستطيع مواجهة الظروف الاقتصادية للبلاد، وسنتناول من خلال موقع ثقفني كل هذا بالتفصيل.

كيف يتم احتساب حساب المواطن؟

يمكن أن يستخدم المواطن حاسبه حساب المواطن التقديرية لكي يعرف قيمة الاستحقاق الذي سوف يحصل عليه من الدعم الذي يقدمه البرنامج من خلال الرابط الرسمي على الخاص بحاسبه حساب المواطن، حيث أن ذلك سوف يسهل كثير على الأشخاص كما يمكن أن يتواصل مع دعم حساب المواطن مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 1991.

حيث أنه من المقرر أن يتم إيداع الدفعة 28 في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مارس لعام 2022 و يوم 15 من شهر رجب لعام 1443، كما أنه يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمستفيدين من حصول الدعم بوابة حساب مواطن الإلكترونية والموقع الرسمي الخاص به كما يتم الاستعلام عن حساب مواطن من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الرابط الرسمي حاسبة حساب المواطن.

يملا المواطن جميع البيانات الخاصة به.

أدخل رمز التحقق وكلمة المرور بشكل صحيح.

ثم تضغط على التالي في نهاية الصفحة.

شروط التسجيل في حساب مواطن

للتسجيل في حساب مواطن والحصول على الدعم الذي تقدمه للوزارة للفئات أكثر فقرا واحتياج يجب أن تتوفر بعض الشروط في المتقدم، لكي يتم قبوله و يحصل على المساعدة ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون سعودي الجنسية، ويقيم بها بشكل دائم.

يجب أن يكون من الأسر محدودة الدخل.

يجب أن لا يكون لديه أي دخل شهري ثابت أو وظيفة في قطاع خاص أو قطاع حكومي.

يدخل في حساب مواطن الأرامل والمطلقات وأيضا الأيتام.

لا يكون في دار إيواء أو سجن في المملكة العربية السعودية.

أن يكون عمره أكثر من 21 عاما.