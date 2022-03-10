نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل” أسعار البنزين الجديدة شهر مارس 2022 طبقاً لتسعيرة شركة ارمكو السعودية لبنزين 91 و95 في المقال التالي
اليوم وخلال ساعات قليلة نتمكن جميعاً من معرفة أسعار البنزين الجديدة في السعودية عن شهر مارس 2022، يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي لمعرفة تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية شهر مارس، وخاصة مع الاحداث المرتقبة في العالم بسبب الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، حيث من المؤكد أن شركة ارامكو السعودية تقوم حالياً بإجراء مراجعتها الشهرية لاعلان سعر البنزين الجديد، بعد عملية التحديث الدوري، وتغيير الاسعار المعمول بها في محطات الوقود بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وفي هذا الصدد نوضح لكم عبر موقع ثقفني نيوز مزيد من المعلومات.
أسعار البنزين الجديدة شهر مارس 2022
سنوضح لكم في القريب العاجل سعر البنزين في السعودية لشهر مارس الجاري وفقاً لتحديث شركة أرامكو السعودية، والذي يتم كل شهر ميلادي في يوم 10، حيث تعتبر الشركة من الشركات الكبيرة والمهمة في المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بإجراء مراجعة شهرية لاسعار البنزين العالمية ومطابقتها بالاسعار المعمول بها في السعودية ليتم التأكيد علي ضرورة تقليل التأثيرات لدي المستهلك في اسعار التصدير، ويتوقع شريحة كبيرة من المجتمع السعودي هذا الشهر ارتفاع أسعار البنزين والمنتجات البترولية والطاقة بسبب أرتفاع اسعار النفط العالمي أثر الازمة التي تسببت فيها روسيا مع أوكرانيا، وعلي أثر ذلك سادت حالة من القلق بين المواطنين وأصحاب المركبات.
جدول أسعار البنزين في السعودية 2022
ونوافيكم لحظة بلحظة بتفاصيل أسعار البنزين في السعودية الجديدة التي يتم الاعلان عنها خلال ساعات قليلة من الآن، وفقاً لما استجدت به شركة ارامكو السعودية، وحتي هذا الوقت يتم العمل باسعار شهر فبراير بالمحطات المختلقة وهي كالآتي.
|سعر البنزين 91
|مبلغ 2.18 ريال سعودي
|سعر البنزين 95
|مبلغ 2.33 ريال سعودي
|سعر الديزل
|مبلغ 0.63 ريال سعودي
|سعر غاز البترول المسال
|مبلغ 0.75 ريال سعودي
|سعر الكيروسين
|مبلغ 0.70 ريال سعودي
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