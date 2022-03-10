رابط نتائج الاختبارات بنظام نور برقم الهوية 1443 الفصل الدراسي الثاني

رابط نتائج الاختبارات بنظام نور برقم الهوية 1443، ينتظر الطالبة والطالبات إعلان وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور الذي يتيح الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وكافة أطراف العملية التعليمية حيث أتاح هذا النظام لأولياء الأمور سهولة التواصل مع المدرسة والتعرف مستويات أبنائهم من خلال الدخول ومعرفة درجاتهم في مختلف الاختبارات وفي هذا المقال سوف نقدم رابط الدخول إلى نظام نور للحصول على درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتائج الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية 1443

بعد الانتهاء من أداء الاختبارات يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من القلق والتوتر حيث ينتظرون ظهور النتائج الخاصة بهم لمعرفة ما قاموا به من جهد في المرحلة الدراسية لذلك يترقب الكثيرين إعلان الوزارة عن النتائج وللتعرف عليها يتم القيام بالخطوات التالية:

يتم أولاً الدخول إلى رابط نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الثاني 1443.

يقوم ولي الأمر بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها يتم الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة رمز التحقق.

يتم كتابة اسم الطالب الذي يرغب في الإطلاع على درجاته وكتابة رقم الجلوس واسم المدرسة.

بعد الانتهاء من كل الخطوات يتم الضغط على نتائج الطلاب.

سوف تنتقل إلى صفحة جديدة بها نتائج الطالب في جميع الاختبارات ويمكنك الضغط على زر طباعة للحصول على نسخة من تلك الدرجات.

وفي حال فقدان كلمة المرور سوف تقوم بالدخول إلى رابط نظام نور والتوجه إلى أسفل الصفحة ثم قم بالضغط على نسيت كلمة المرور ثم اتبع باقي الخطوات حتي تحصل على كلمة مرور جديدة.

الدخول إلى نظام نور عبر النفاذ الوطني الموحد

يمكن لولي الأمر الدخول إلى النظام من خلال النفاذ الوطني الموحد حيث يتم الدخول عبر رابط النفاذ الوطني ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة أبشر ورمز التحقق والضغط على زر تسجيل الدخول ثم قم بتسجيل كلمة المرور التي سيتم إرسالها عبر جوالك المسجل بأبشر وأكمل باقي البيانات المطلوبة وبعد ذلك قم بالدخول إلى نظام نور وقم بالضغط على استعلام نتائج الطلاب.