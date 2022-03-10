نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيرس كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد عانت جميع الشعوب من فيروس كورونا بكل متحوارته وقد خسرت الدول العديد من الأنفس والأموال بسبب هذا الفيروس ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية التى أعلنت رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد ومتحوره اوميكرون بدءاً من الشهر الجاري ، وذلك بناءً معلى تقارير وأبحاث الجهات الصحية المختصة بذلك.



وفى بيان لوزارة الداخلية السعودية أشارت إلى المكتسبات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة كورونا بفضل الدعم غير المحدود والمساعدات من قبل قيادات الدولة، وتعاون الجهود الوطنية الفعالة من جميع الجهات العامة والخاصة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني للمملكة السعودية، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد فيروس كورونا ومتحوراته في المجتمع.



واضافت اللجنة الصحية المختصة أن القرار يشمل إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد الخبر الذى أسعد جميع المواطنين فى المملكة العربية السعودية وأيضا جميع الشعوب العربية، مع الاستمرار بالالتزام بارتداء الكمامة فى هذة الأماكن المقدسة والمساجد ودور العبادة، وايضا إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة وجميع الأنشطة والفعاليات التى تقام داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك عدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والعامة، مع الاستمرار بالالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية، وأيضا عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا ومتحوراته معتمد أو لفحص معتمد للمستجدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة العربية السعودية الأمر الذى أسعد ملايين الشعوب التى تود القدوم إلى المملكة العربية السعودية وتأدية مناسك العمرة والحج وزيارة الأماكن المقدسة.

واشارت وزارة الداخلية بأنه يشترط للقدوم إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات الزيارة بكل أنواعها على ضرورة وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا وماحوراته خلال فترة البقاء فى المملكة العربية السعودية، وذلك مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر الصحى المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى البلاد، واشارت أيضا إلى رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية ، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلي المملكة والمغادرة منها إلى هذه الدول جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإسواتيني، وموزمبيق، ومالاوي، وموريشيوس، وزامبيا، ومدغشقر، وأنغولا، وسيشل، والقمر المتحدة، ونيجيريا، وإثيوبيا، وأفغانستان.