نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور 1443 لنتائج الطلاب برقم الهوية عبر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الطلاب نظام نور ، أنهى الطلاب في كافة المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية اختبارات منتصف العام في يوم التاسع من مارس، وازداد عقب ذلك البحث عن موعد ظهور النتائج وكيفية حصول الطالب على النتيجة، وأوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن إصدار النتائج للمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية سيتم بشكل إلكتروني من خلال مواقع توكلنا ونور وغيرها.

كيف احصل على النتيجة

من المقرر أن تظهر النتائج على نظام نور من خلال إدخال رقم الهوية فقط، ويمكنك اتباع تلك الخطوات للتعرف على نتيجة الطالب:

أولًا توجه إلى موقع نظام نور من خلال الرابط الرسمي المباشر.

رابط موقع نظام نور

يلزم ولي الأمر أو الطالب المستعلم عن النتيجة إدخال رقم الهوية المحدد للحساب وكلمة السر المحددة مسبقًا.

سيظهر أمام المستعلم رمز التحقق فيقوم بإدخاله كما تم توضيحه.

يظهر أمامك أيقونة تسجيل الدخول للموقع، قم بالنقر عليه.

قم بتحديد السنة الدراسية أو الصف الذي يلتحق به الطالب، ثم اضغط على زر البحث.

الآن تظهر أمامك الصفحة الخاصة بمعلومات الطالب قم بالضغط على (إشعار الطالب بالنتيجة) وستظهر كل التفاصيل الخاصة بنتيجته إن أعلن ظهورها.

كما يمكن للطالب أيضًا الحصول على النتيجة الخاصة به من خلال المواقع الأخرى التي تحددها الوزارة مثل موقع توكلنا، وذلك في إطار تيسير الحصول على النتائج بشكل إلكتروني منظم.

موعد ظهور نتيجة الطلاب

أدى الطلاب الاختبارات الخاصة بهم في إطار الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، ولم تظهر أيٍ من الشكاوى الخاصة بسير بأداء الاختبارات، وأما عن الموعد المحدد لظهور النتائج بالمملكة العربية السعودية فحتى الآن لم يحدد الموعد الرسمي لظهور نتيجة الطلاب، ولكن من المقرر أن يتم عرضها خلال الساعات المقبلة.

كيف اطلع نتائج الطلاب

يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيف اطلع نتائج الطلاب؛ حيث يكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية والتي ذكرناها فى الأعلى، والتي يكون من خلال موقع نظام نور التعليمي برقم الهوية، ويمكن أيضاً طباعة النتيجة بكل سهولة ويسر.