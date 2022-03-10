نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث أسعار البنزين الجديده في السعودية لشهر مارس 2022 وفقاً لتحديث شركة ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية، ما هي إلا ساعات قليلة تفصل بيننا وبين الموعد المحدد للإعلان عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين، حيث ان الاسعار يتم تغيرها مع بداية كل شهر ميلادي جديد، لذلك فقد زاد البحث بشكل كبير عن جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية، حيث ان هناك الكثير من التصريحات التي قد جاءت من داخل ارامكو تصريحًا بأن الاسعار الخاصة بـ البنزين والمحروقات من المقرر أن يتزايد سعرها بشكل كبير، ويرجع هذا إلى الارتفاع الخاص بجميع السلع والمنتجات أبرزها البنزين في مختلف الدول العربية ودول العالم، ويُعد هذا ارتفاعًا عالميًا وليس محليًا فقط، ويرجع هذا إلى العديد من الأسباب التي قد تم الاعلان عنها من قبل الحكومات الخاصة بالدول.

جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية

من المقرر ان يتم الاعلان عن جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية بشكل رسمي من قبل شركة أرامكو غدًا الخميس الموافق يوم 10 مارس 2022، تحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءًا من غدًا الخميس، على ان يبدأ تطبيق الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين بدءًا من صباح الجمعة التتالي الموافق يوم 11 مارس 2022، على أن يتم وضع رقابات على محطات البنزين المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك لتفادي التلاعب في الاسعار الخاصة بالبنزين، حيث ان هناك جدول رسمي يصدر ويجب التعامل به من قبل كافة الموزعين، بالاضافة إلى ذلك فقد تم الاعلان ان الاسعار من المقرر أن ترتفع بإجمالي 0.10 وحتى 0.75 ريال سعودي في لتر البنزين، ويرجع هذا إلى ارتفاع سعر النفط عالميًا، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، وغيرهم.

توقعات جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية

حتى الآن فإنه لم تصدر إلا توقعات جدول اسعار البنزين الجديدة في السعودية وذلك حسب التوقعات الخاصة بالمسؤولين عن الاسعار الخاصة بشهر مارس 2022، حيث أن التوقعات الخاصة بالاسعار قد جاءت كالاتي:

المنتج السعر بنزين 91 2.15 ريال سعودي للتر بنزين 95 2.30 ريال سعودي للتر ديزل 0.50 ريال سعودي للتر الكيروسين 0.60 ريال سعودي للتر غاز البترول المسال 0.70 ريال سعودي للتر.

اصبحت اسعار البنزين في الوقت الحالي هي الشغل الشاغل للألاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصة ان الوقت الحالي هو الوقت الذي تقوم فية شركة ارامكو بطرح الاسعار الجديدة للوقود من كل شهر ميلادي، ونحن الآن في انتظار الاعلان الرسمي بالقائمة الخاصة بالاسعار، لنتعرف بهل اذا كانت الاسعار سترتفع ام ستنخفض ام ستظل مستقرة.