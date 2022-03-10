نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعلام نتائج الطلاب 1443 عبر نظام نور وتطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام نتائج الطلاب 1443 ونتائج الثانوية عبر نظام نور وتوكلنا حيث ينتظر خلال الساعات القليلة القادمة طلاب جميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية ظهور نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443، حيث بدأت بالفعل العديد من المدارس داخل المملكة العربية السعودية في رفع نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم، وذلك حتى يتسنى لكافة الطلاب استخراج نتائجهم وطباعة النتائج الخاصة بهم.

وكان طلاب المملكة العربية السعودية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية قد أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443 حضورياً من المدارس كما كان يحدث في السابق، حيث بدأت المدارس حالياً في عمليات تصحيح ومراجعة دفاتر إجابات الطلاب في مختلف المواد، ومن ثم عمليات إقفال ورصد الدرجات تمهيداً لرفع النتائج وإتاحتها لكافة الطلاب عبر نظام نور التعليمي ومنصة مدرستي الالكترونية، بالإضافة إلى أن النتائج ستكون متوفرة من خلال تطبيق توكلنا.

وكانت المدارس المتوسطة في الساعات الماضية قد بدأت بالفعل في رفع نتائج طلابها عبر نظام نور التعليمي وتطبيق توكلنا، وقد تمكن العديد من طلاب المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية من استخراج نتائجهم في اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443.

وسيتمكن طلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن نتائج الاختبارات فور الاعلان عنها من قبل المدرسة التابع لها الطالب، حيث سيتمكن الطالب من الدخول إلى نظام نور التعيمي وطباعة إشعار النتائج الخاصة به في كافة المواد الدراسية التي أدى فيها الطالب كافة اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

استخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور

ومن أجل أن يتمكن طلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية من استخراج نتائج الثانوية في الفصل الدراسي الثاني 1443 فكل ماعليهم هو الدخول إلى نظام نور التعليمي التابع للوزارة واتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع نور التعليمي على الانترنت من خلال: EduWave – دخول :: نظام نور (moe.gov.sa).

القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب، وكتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر لكم على الشاشة.

الضغط على رز تسجيل الدخول.

بعد أن يتم تسجيل الدخول بنجاح يقوم الطالب بالدخول إلى نتائج الطلاب.

سيتم ظهور إشعار النتائج الخاص بالطالب.

ويمكن للطالب أن يقوم بإشعار درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام نور.

استخراج نتائج الثانوية العامة عبر تطبيق توكلنا

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد اتاحت خدمة ظهور نتائج الثانوية عبر تطبيق توكلنا، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الإطلاع على النتائج من خلال تطبيق توكلنا، حيث سيقوم التطبيق بإرسال إشعار إلى ولي الأمر فور أن يتم اعتماد النتائج من قبل وزارة التعليم.