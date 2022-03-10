نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارمكو توضح اسعار البنزين لشهر مارس 2022 اليوم الخميس 10/3/2022 وتحديث سعر البنزين بكافة مشتقاته في المملكة من Aramco في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارمكو توضح اسعار البنزين لشهر مارس 2022 اليوم الخميس 10/3/2022 وهذا ما سنوضحه إليكم في نهاية اليوم، حيث يقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث عن سعر البنزين في السعودية من شركة أرامكو لشهر مارس بعد أن أعلنت أرامكو عن سعر البنزين الجديد في السعودية للشهر الحالي، وكانت أسعار البنزين في الشركة مرتفعة بشكل عام مما أثر على أسعار البنزين للمستهلك في هذا الشهر، وكما يعرف أن أرامكو السعودية تجري تحديثًا دوريًا للأسعار لكل شهر في اليوم العاشر، وفي السطور التالية سنقوم بتوضيح سعر البنزين بحسب تحديث أرامكو.

ارمكو توضح اسعار البنزين لشهر مارس 2022 اليوم الخميس 10/3/2022

أرامكو هي إحدى أكبر شركات النفط في السعودية وهي مسؤولة عن الأسعار الجديدة للبنزين على مستوى المملكة لكل شهر بعد الحصول على موافقة الحكومة السعودية على هذه الأسعار الحديثة، وكما هو متوقع من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة، فإن أسعار البنزين في السعودية في الفترة القادمة ستأتي بارتفاع ملحوظ، متأثرة بعدة عوامل محلية وعوامل عالمية.

نوضح من خلال السطور التالية سعر البنزين في السعودية من شركة أرامكو:

سعر لتر البنزين 91 هو 2.18 ريال.

سعر لتر بنزين 95 هو 2.33 ريال.

بينما بلغ سعر لتر الديزل 0.63 ريال.

كما يبلغ سعر لتر الكيروسين في حدود 0.70 ريال سعودي.

بلغ سعر لتر غاز البترول السائل 0.75 ريال سعودي.

جدير بالذكر أن الأسعار السابقة سارية اعتبارًا من 11 فبراير، وسيتم تحديثها في 10 مارس 2022.

سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية

أرامكو هي إحدى الشركات السعودية الرائدة في إنتاج الطاقة والمواد الكيميائية، وتساهم في التجارة العالمية وتحسن الحياة اليومية لملايين الأشخاص حول العالم، وليس المملكة فقط، كما أن أرامكو هي شركة مملوكة للحكومة السعودية وتعرف باسم “شركة البترول العربية السعودية”، وكان اسمها السابق “شركة البترول العربية الأمريكية”.

أرامكو هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، باحتياطيات تقارب 270 مليار برميل من النفط، وتؤمن الشركة بقوة الطاقة للنهوض بحياة الناس والمجتمعات على مستوى العالم من خلال تطوير البيئة والحفاظ على الأرض، بجانب أن أرامكو تعمل مع مجموعة من الشركات العالمية الكبرى من أجل تقديم تطبيقات جديدة على مستوى مراكز الابتكار العالمية وجهود تعاونية في مختلف البحوث على مستوى العالم.