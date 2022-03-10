إنشاء بطاقة تهنئة بالنجاح sultan-magfory.sa في اختبارات الطلاب في الثانوية في المملكة العربية السعودية حيث قامت وزارة التعليم بالعناية بالطلاب بإطلاق رابط يتمكن من خلاله الطلب أن ينشئ بطاقة تهنئة بالنجاح ويقوم بإرسالها إلى الناجحين في الثانوية العامة بعد عناء الطلاب في المذاكرة والاختبارات في العام الحالي.

“أرسل اسمك” إنشاء بطاقة تهنئة بالنجاح sultan-magfory.sa للخريجات في الثانوية 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة إعلان نتائج الطلاب في الفصل الثاني 2020-1443 وذلك يوم الخميس 10 مارس 2022 على ان يكون من المتاح للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتائج أو الحصول على إشعار النتيجة عبر رابط نظام نور ومنصة توكلنا، على أن يتم استخراج النتائج بالرقم السري، وأعلنت الوزارة كذلك العديد من الأشياء الهامة التي منها حساب درجات النجاح والرسوب..

خدمة تهنئة النجاح للطلاب

خدمة التهنئة بالنجاح وإطلاق الاسم عليها من الأشياء الجميلة الـي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتهنئة الطلاب بالنجاح وخاصة طلاب الثانوية العامة، حيث كانت سنة صعبة وفيها مواد علمية وأدبية كثيفة، وانتظر الطلاب انتهاء الاختبارات للحصول على العطلة وكذلك تطلعوا للتعرف على موعد النتائج وكيفية استخراجها إلكترونيا، وقد أتاحت وزارة التعليم استخراج نتائج الطلاب عبر رابط نظام نور ومنصة أبشر ومدرستي كما يتم استقبال إشعار النتيجة عبر منصة توكلنا.

منصات استخراج النتائج بالرقم السري

تطبيق توكلنا لإشعارات النتائج

يتم الدخول عبر منصة توكلنا على الهاتف النقال ويتم اختيار ايقونة النتائج ويتم تسجيل بيانات الطالب، ويتم استقبال إشعار النتائج فور الإعلان عنها على أن يتم الدخول بعدها على رابط نظام نور بالرقم السري ورقم الهوية الوطنية.