رابط الاستعلام عن استحقاق الدعم من حساب المواطن الدفعة 52 شهر شعبان 1443 واسماء المستحقين

يتسائل المواطنون السعوديون دائما عن رابط حساب المواطن الذي اتاحته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، لمعاونة كل الأسر التى لا تملك أى دخل شهري على المعيشة، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار منذ تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث حرصت المملكة على طرح حساب المواطن لتوفير حياة كريمة ودعم لكل مواطن سعودي، لذلك يتسائل دائما كل مواطن سعودي مقدم على حساب المواطن عن هل أنا مستحق، لمعرفة هل تم قبوله فى الحساب أم لا، والبحث عن الشروط التى لابد من توافرها لكل أسرة تقدم للحصول على الحساب الشهري.

شروط الحصول على خدمة حساب المواطن

هناك عدة شروط حددتها المملكة العربية السعودية للحصول على خدمة حساب المواطن الشهرية، ولابد أن تنطبق هذه الشروط على المواطن المقدم للحصول على الخدمة، التى تعتبر معونة شهرية قدمتها المملكة للأسر الأكثر احتياجاً، لمعاونتها على المصاريف الشهرية، فلابد من توافر الشروط التالية للحصول على الخدمات المالية.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الخدمات المالية سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية. أن يكون إجمالي ممتلكات المتقدم لا تزيد عن عشرون ألف ريال سعودي. عدم ثبوت أى قضايا على المواطن المتقدم للحصول على المنحة المالية. لابد أن يكون جميع أفراد الأسرة يحملون الجنسية السعودية، ولا يوجد فرد أجنبى. ألا يكون أحد أبناء الأسرة المتقدمة للمنحة يتجاوز عمره عن ثمانية عشر عاماً. ألا يكون المستفيد أقيم خارج المملكة أكثر من 90 يوم. لابد أن يكون المتقدم لا يعمل بأى وظيفة حكومية.

خطوات الاستعلام عن استحقاق الدعم من حساب المواطن

لمعرفة خطوات الاستعلام عن استحقاق الدعم المالي من حساب المواطن، لابد من إتباع الخطوات التالية التى توضح لك هل تم قبولك فى المنحة أم لا، وذلك بعد إتباعك واستعلامك عن الشروط التى لابد من توافرها عند التقدم للحصول على الخدمة المالية من حساب المواطن.