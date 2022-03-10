نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستعلام نتائج الطلاب نظام نور جميع المراحل الفصل الثاني 1443 وشرح بالفيديو للاستعلام عبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أستعلام نتائج الطلاب نظام نور 1443، من أكثر كلمات البحث من قبل ملايين الطلاب في مراحل التعليم الأساسي “الابتدائي، المتوسط، الثانوي” بالتزامن مع انتهاء الاختبارات للفصل الدراسي الثاني والتي عقدت مطلع الأسبوع الجاري، وتحديداً يوم الأحد 6 مارس الموافق 2 من شهر شعبان 1443 وانتهت اليوم الخميس 10 مارس الموافق 7 من شهر شعبان، وسط إجراءات احترازية لم تشهدها الوزارة من قبل للحفاظ على صحة الطلاب، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أستعلام نتائج الطلاب نظام نور 1443

سهلت وزارة التعليم السعودية عملية أستخراج نتائج الطلاب عبر نظام نور، ومن خلال تطبيق توكلنا في ظل التحول الرقمي الذي تنشده الوزارة، في جميع مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنشرح لكم خطوات الإستعلام الإلكتروني عن النتيجة عبر رابط نظام نور، أو من خلال تطبيق توكلنا فتابعونا.

خطوات أستخراج النتيجة عبر نظام نور

أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي noor.moe.gov.sa. أنقر من الصفحة الرئيسية على كلمة نتائج الطلاب. سجل البيانات الشخصية المطلوبة الاسم ورقم الهوية ورمز التحقق. حدد السنة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها. أضغط على زر بحث لتظهر تفاصيل النتيجة.

أستعلام نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا

يمكن للطالب وولي الأمر الاستعلام من الجوال عن النتيجة من خلال تفعيل خدمة أبلغني، عبر تطبيق توكلنا ليتم إخطار الطالب أو ولي الأمر بالنتيجة مباشراً، عبر إرسال رسالة sms بالنتيجة فور رفعها مباشراً عبر أتباع الخطوات البسيطة التالية.

الدخول على تطبيق توكلنا ta.sdaia.gov.sa ..

.. الضغط على تسجيل دخول.

تسجيل البيانات المطلوبة ثم أضغط على كلمة التالي.

سوف يصلك رمز التحقق عبر رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا.

قم بإدخال رمز التحقق وأنقر مرة ثانية على تسجيل الدخول لتفتح صفحة جديدة أضغط على الخدمات.

ثم أنقر على كلمة خدمات التعليم ومنها أضغط على أيقونة النتائج الدراسية.

فعل خدمة أبلغني عن تحديث النتائج ليصلك أشعار بالنتيجة فور اعتمادها عبر رقم جوالك.

وزارة التعليم السعودية

#فيديو |

مشاعر إيجابية من الطلاب والطالبات ومعلميهم، خلال تأدية الاختبارات الحضورية النهائية للفصل الدراسي الثاني. pic.twitter.com/wS6E5FSTv8 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) #فيديو |

مشاعر إيجابية من الطلاب والطالبات ومعلميهم، خلال تأدية الاختبارات الحضورية النهائية للفصل الدراسي الثاني. pic.twitter.com/wS6E5FSTv8 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) March 9, 2022

كانت وزارة التعليم قد وضعت بروتوكول خاص لفترة الاختبارات، التي أقرت أن تكون حضورية لجميع المراحل الثلاث للتعليم الأساسي، وشددت على مديري المدارس في تنفيذه بكل دقه، وهو ما نجحت الوزارة في عمله لتخرج الاختبارات الحضورية دون مشاكل، ولا أصابات بين الطلاب وهو ما أشادة به أولياء الأمور.