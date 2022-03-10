الشروط الواجب توافرها للحصول علي منحة اراضي الديوان الملكي وطريقة الحصول عليها

تهتم الحكومة السعودية بكافة مواطنيها وتوفير الدعم اللازم للفئات التي تحتاج الدعم ومن أهم الموضوعات التي تسعى المملكة على توفيرها هي الوحدات السكنية حتى تتحقق العدالة الإجتماعية لجميع المواطنين في ظل رؤية المملكة 2030 والتطور الإقتصادي الذي تشهده المملكة، لهذا فقد كلفت الحكومة السعودية وزارة الشئون البلدية على رعاية مشروع المنح الخاصة بالأراضي وتقديمها للمواطنين بدون مقابل في ظل توافر كافة شروط الإستحقاق، كما سوف نتحدث عن كيفية التقديم للحصول على هذه المنحة.

الخطوات المتبعة للحصول على منحة أراضي الديوان

هناك بعض الخطوات الواجب إتباعها من قبل المتقدمين للحصول على منحة الديوان الملكي في الحصول على قطعة أرض مجانية، كما يجب أن يكون المتقدم للحصول على المنحة يمتلك حساب بنكي عبر منصة سكنى وتتلخص تلك الخطوات في النقاط الآتية:

أولاً يستوجب على المتقدم للحصول على المنحة الدخول لموقع سكني الرسمي.

ثم يقوم المستخدم بإختيار الدخول من أيقونة النفاذ الوطني.

ينتقل الموقع بالمتقدم لصفحة تتضمن تسجيل جميع بياناته الشخصية مثل الإسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني لإمكانية التواصل مع المواطن وتاريخ الميلاد.

قراءة الشروط والأحكام الموجودة بالموقع وتتعلق بالمنحة والموافقة عليها.

يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية للهاتف الجوال تتضمن رمز تأكيد يرجى كتابته في الخانة المخصصة له.

يرجي الضغط على أمر حفظ البيانات ثم النقر على أيقونة “تأكيد” لإرسال الطلب بطريقة صحيحة.

تتلقى الجهات المختصة الطلبات ويتم النظر بها دون تأخير وفي حالة توافر جميع شروط الإستحقاق يحصل المتقددم على المنحة في أسرع وقت وبمنتهى السهولة.

شروط الحصول على منحة أراضي الديوان الملكي

وضعت وزارة الشئون البلدية بعض الشروط الهامة والواجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة أراضي الديوان الملكي في المملكة حتى يستفيد من تلك المنحة الفئات المستحقة الدعم وإمكانية الحصول على مسكن مناسب للمعيشة، أهم تلك الشروط هي: