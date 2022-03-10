“NOOR.MOE.GOV.SA” الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443 “نظام نور”

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443، حيث يريد الطلاب والطالبات من مختلف المراحل سواء كانوا من المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية معرفة نتائجهم، وهذا خاصة بعد انتهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442 – 1443، حيث انتهت الاختبارات وبدأت الاجازة التي ستستمر مدة أسبوع كامل، وبعدها ستعود الدراسة مرة أخرى من يوم الأحد الموافق 17 شعبان 1443، وقبلها ستظهر نتائج الطلاب، وسنتعرف معكم على كيفية استخراجها برقم الهوية، فتابعوا معنا أعزائنا الطلاب وأولياء الأمور.
تقويم الفصل الدراسي الثاني 1443
وقد بدأ الطلاب والطالبات الفصل الدراسي الثاني الخاص بهم وهذا منذ حوالي 3 أشهر، وهذا منذ يوم 5 ديسمبر 2021، وقد استمر الفصل الدراسي الثاني بنجاح بشكل حضوري في المدراس، وقد بدأت الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني منذ حوالي أسبوع، ومن المقرر أن تنتهي تماما في جميع المدارس في المملكة بيوم الخميس 10 مارس 2022.
لليوم الخامس ، استمرار حضور الطلاب والطالبات للاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني،بمدارس #تعليم_محايل_عسير #وزارة_التعليم pic.twitter.com/ZgsRG14mrJ
— إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR)
لليوم الخامس ، استمرار حضور الطلاب والطالبات للاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثاني،بمدارس #تعليم_محايل_عسير #وزارة_التعليم pic.twitter.com/ZgsRG14mrJ— إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) March 10, 2022
وبعد انتهاء الاختبارات يتوقع أن تظهر النتائج في الأيام القليلة الموالية، حيث ان الاختبارات يتم تصحيحها ومراجعتها وتدقيقها بعد الانتهاء منها مباشرة من قبل المعلمين المتخصصين، وهذا ما يجعل عملية ظهور النتائج أسرع.
نظام نور نتائج الطلاب 1443
ويتيح نظام نور الإلكتروني خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية، وهذا من خلال حساب الطالب أو حساب ولي أمر الطالب، وقد تابعنا معكم كيفية استخراج النتائج عبر حساب ولي أمر الطالب، وسنركز معكم في هذا المقال على كيفية استخراج النتيجة من حساب الطالب نفسه.
الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية 1443
وتتيح وزارة التعليم السعودية في نظام نور الإلكتروني Edu Wave العديد من الخدمات بالنسبة للطلاب، والتي منها الاستعلام عن التقارير الشهرية وأعمال السنة الخاصة بالطالب، والعديد من الخدمات الأخرى، والتي منها الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي، ويمكنكم عمل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى موقع نور الرسمي وهذا عبر الرابط المخصص www.noor.moe.gov.sa.
- اكتب رقم الهوية الخاصة بالطالب في خانة اسم المستخدم ثم اكتب كلمة المرور، وبعدها رمز التحقق.
- اذا لم يكن الطالب يمتلك حسابا أو نسي كلمة السر فعليه التوجه إلى السكرتارية في المدرسة ليحصل عليها.
- ثم سجل الدخول.
- بعدها انقر على إشعار بنتيجة الطالب.
- اختر الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442-1443.
- انقر على عرض لتظهر لك النتيجة.
- إن لم تظهر لك النتيجة فهذا يعني أنه لم يتم اعتمادها بعد من قائد المدرسة فلا داعي للقلق.
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