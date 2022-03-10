خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب 1443 عبر نظام نور noor.moe.gov.sa من خلال تطبيق توكلنا بالسعودية

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتائج نور 1443، ويتيح تطبيق توكلنا إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور حيث من المقرر أن يتم الانتهاء من إجراء الامتحانات يوم غد الخميس الموافق 10 مارس، وفي هذا الصدد نستعرض لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن كيفية الاطلاع على نتائج الطلاب من نظام نور من خلال تطبيق توكلنا وذلك في إطار تغطيتنا المستمرة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير المتابعين ويبحثون عنها باستمرار.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور noor. moe. gov. sa

أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية في بيان رسمي صدر عنها خلال الساعات القليلة الماضية أنه سيتم الإعلان عن نتائج نور لجميع الصفوف الدراسية اليوم الخميس 10 مارس بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد والتجميع النهائي للدرجات والتي تتم الآن على قدم وساق داخل الجهات التابعة لوزارة التعليم، ولهذا برزت العديد من التساؤلات مؤخراً عن كيفية الاستعلام عنها حتى يستطيع الأهالي التعرف على المستويات الدراسية الخاصة بأبنائهم للوقوف على نقاط القوة وتدعيمها وعلى نقاط الضعف ومعالجتها.

وقد أعلنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة على الرابط الرسمي لمنصة نور بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها من خلال تطبيق توكلنا وذلك من خلال الخطوات التالية.

عليك أولاً تثبيت تطبيق توكل من خلال متجر جوجل أو أپ ستور.

بعد ذلك قم بفتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على زر الخدمات.

ثم قم بالضغط على النتائج الدراسية.

بعد ذلك قم بتفعيل زر “أبلغني عند تحديث النتيجة”.

وسوف تتعرف على نتيجتك فور ظهورها وأنت في البيت بمجرد كبسة زر.

معلومات عن تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو تطبيق إلكتروني أطلقته الحكومة السعودية مؤخراً في ظل تحول الدولة نحو المنظومة الرقمية ويوفر العديد من الخدمات التي تستغرق أياماً لإنهائها ومنها ما يلي.