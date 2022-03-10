رابط و طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور السعودية 1443- 2022

يعد نظام نور من البرامج التي وضعتها المملكة العربية السعودية. للتسهيل على الطلاب واولياء الامور معرفة بعض الامور والنتائج الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة. ويمكن للطلاب وكذلك معرفة النتائج عبر موقع نظام نور حيث قد ظهرت نتائج الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة من التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي. ويرغب الكثير من الطلاب فى معرفة النتائج الخاصة بهم والنسب الحاصلين عليها. وسوف نوضح فى السطور التالية كيفية معرفة الطلاب للنتائج الخاصة عبر نظام نور.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية. قد أتاحت خدمة الاستعلام عن النتائج. وذلك عبر نظام نور برقم الهوية. وقد اعلنت الوزارة ان نتائج الطلاب سوف تكون متاحة اليوم الخميس الموافق 10 -3- 2022. فى حين أن عمليات البحث تزداد على المواقع المختلفة من قبل الطلاب لمعرفة النتائج. حيث قد ظهرت بعض النتائج فعليا في بعض المدارس. وسوف نوضح طريقة الاستعلام عن النتائج فى الخطوات التالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية

يمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم والنسب الحاصلين عليها عبر نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية.

يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى رابط موقع نظام نور.

كذلك تسجيل البيانات من الاسم وكلمة المرور وكتابة رقم الهوية.

ايضا ادخال رمز التحقق الموجود أمام الطالب.

كذلك التأكد من صحة البيانات التي أدخلها الطالب او ولي الامر.

ثم يختار الطالب المرحلة الدراسية ثم الضغط على ايقونة البحث.

بعد ذلك سوف تظهر النتائج الخاصة بالطالب بالتفصيل فى جميع المواد.

ايضا يمكن للطالب بعد ذلك طباعة النتيجة الخاصة بة.

نظام نور السعودية 1443 -2022