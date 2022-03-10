موعد إيداع الدفعة ( 52 ) بحساب المواطن لشهر مارس 2022م

زادت عمليات البحث عن موعد إيداع الدفعة ( 52 ) بحساب المواطن، حيث أصبح التسجيل بالبرنامج ومتابعة أخبار الدفعات هو هدف الكثير من الفئات بالمملكة العربية السعودية، لما يقدمه البرنامج من دعم مادي للأسر محدودة الدخل، بحيث تتغير قيمة الدعم حسب حجم الأسرة، ويهدف البرنامج إلى تشجيع ترشيد الاستهلاك، والرفع من كفاءة الدعم الذي تقدمه الحكومة للمستفيدين، بالإضافة إلى التخفيف من الأثار السلبية التي لحقت بالكثير نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة، كما أنه يسعى إلى توفير الحماية اللازمة للأسر المستفيدة من الدعم، وقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن صدور نتائج الأهلية للدفعة ( 52 ) لشهر مارس 2022، و دعى جميع المستفيدين من البرنامج من الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبرنامج للتأكد من نتائج الأهلية.

موعد إيداع الدفعة ( 52 ) ببرنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد إيداع الدفعة ( 52 ) من البرنامج، على أن يتم الإيداع في اليوم العاشر من شهر مارس 2022م، وفقًا لما قد أعلن عنه البرنامج في وقت سابق عن موعد صرف الدفعات للمستحقين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مالم يتوافق هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية، وإلا يتم تأخير أو تقديم موعد الإيداع على أن يتم الإعلان عن هذا الموعد بشكل رسمي.

خطوات التسجيل بحساب المواطن كمستخدم جديد

لقد أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية التسجيل كمستخدم جديد بالبرنامج للحصول على الدعم، ولكن بشرط توافر شروط الأهلية للمتقدمين لطلب الدعم، و على المستفيد اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

الرسمية لبرنامج حساب المواطن. اختيار أيقونة تسجيل جديد والضغط عليها.

يقوم المستفيد بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها مثل رقم الجوال و رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

الضغط على تسجيل الدخول.

يقوم البرنامج بارسال رسالة نصية تحتوي على كلمة السر الخاصة بالمستفيد.

تعديل كلمة المرور بأخرى جديدة.

تسجيل البيانات المطلوبة مثل التابعين والعنوان والدخل الشهري لإستكمال عملية التسجيل.

الضغط على زر تسجيل.

إرفاق جميع الملفات والمستندات المطلوبة.

أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس 2022م، بحيث يكون موعد الإيداع ليقوم المستفيدون من البرنامج بصرف قيمة الدعم يوم الخميس الموافق العاشر من شهر مارس 2022م، على أن يستمر صرف الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم والذين تنطبق عليهم شروط الأهلية حتى نهاية يوم الخميس.