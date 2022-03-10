إعفاء المقترضين من بنك الراجحي 1443 وعدم المطالبة بسداد المتبقي من أقساط القرض الذي قد حصل عليه المواطن أو المقيم من مَصْرِف الراجحي السعودي هو محور الحديث اليوم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني. حيث قد قام البنك بوضع مجموعة من الشروط المحددة التي يكون من المسموح بها الإعفاء وإسقاط القرض عن المواطن سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل لاحقًا.

مصرف الراجحي السعودي

إن مَصْرِف الراجحي كان ولا يزال واحدًا من أهم المصارف والبنوك الإسلامية السُّعُودية التي تقدم خِدْمَات بنكية ومصرفية متكاملة. سواء الأنواع متعددة من القروض الشخصية وقروض العمل أو التمويل العقاري أو تمويل السيارات وخدمات إنشاء الحسابات البنكية والتحويل المالي الداخلي الخارجي والمزيد.

إعفاء المقترضين من بنك الراجحي 1443

في ضوء حرص مصرف الراجحي على تقديم يد العون للمواطنين المتعثرين في سداد القوض نتيجة أسباب خارجة عن إرادتهم. تم وضع مجموعة من الشروط والأحكام التي يساعد استيفائها على إعفاء المواطن كليًا من سداد الأقساط المتبقية من القرض. خصوصًا أن انتشار جائحة الوباء المستجد والتأثر الاقتصادي الذي نال من عدد كبير من المهن. قد انعكس بشكل سلبي على قدرة المواطنين على سداد أقساط القروض.

شروط إعفاء المقترضين من بنك الراجحي 1443 – 2022

فيما يخص قَبُول طلبات إعفاء المقترضين من سداد أقساط قرض مَصْرِف الراجحي السعودي. تم وضع مجموعة من الشروط والحالات التي يتم بها قَبُول طلب الإعفاء من قرض الراجحي. وهي تشمل ما يلي: