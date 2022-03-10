نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعفاء المقترضين من بنك الراجحي 1443 في المقال التالي
إعفاء المقترضين من بنك الراجحي 1443 وعدم المطالبة بسداد المتبقي من أقساط القرض الذي قد حصل عليه المواطن أو المقيم من مَصْرِف الراجحي السعودي هو محور الحديث اليوم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني. حيث قد قام البنك بوضع مجموعة من الشروط المحددة التي يكون من المسموح بها الإعفاء وإسقاط القرض عن المواطن سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل لاحقًا.
مصرف الراجحي السعودي
إن مَصْرِف الراجحي كان ولا يزال واحدًا من أهم المصارف والبنوك الإسلامية السُّعُودية التي تقدم خِدْمَات بنكية ومصرفية متكاملة. سواء الأنواع متعددة من القروض الشخصية وقروض العمل أو التمويل العقاري أو تمويل السيارات وخدمات إنشاء الحسابات البنكية والتحويل المالي الداخلي الخارجي والمزيد.
إعفاء المقترضين من بنك الراجحي 1443
في ضوء حرص مصرف الراجحي على تقديم يد العون للمواطنين المتعثرين في سداد القوض نتيجة أسباب خارجة عن إرادتهم. تم وضع مجموعة من الشروط والأحكام التي يساعد استيفائها على إعفاء المواطن كليًا من سداد الأقساط المتبقية من القرض. خصوصًا أن انتشار جائحة الوباء المستجد والتأثر الاقتصادي الذي نال من عدد كبير من المهن. قد انعكس بشكل سلبي على قدرة المواطنين على سداد أقساط القروض.
شروط إعفاء المقترضين من بنك الراجحي 1443 – 2022
فيما يخص قَبُول طلبات إعفاء المقترضين من سداد أقساط قرض مَصْرِف الراجحي السعودي. تم وضع مجموعة من الشروط والحالات التي يتم بها قَبُول طلب الإعفاء من قرض الراجحي. وهي تشمل ما يلي:
- التعرض إلى إصابة العمل التي تحول دون قدرة المقترض على العمل مرة أخرى.
- الإصابة بعاهة مستديمة نتيجة التعرض إلى أي حادث يفقد المواطن على إثرها القدرة على العمل مدى الحياة.
- إصابة المواطن بمرض عضال يحول دون القدرة على العمل مرة ثانية مثل مرض الفشل الكلوي وغيره.
- في حالة الوفاة يتم إعفاء أهل المقترض من سداد المتبقي من القرض.
- صدور أمر ملكي ينص على إعفاء المقترض من سداد باقي أقساط القرض.
- وهناك بعض الحالات الاستثنائية التي يتم بها أيًَا إعفاء المقترض من سداد باقي الأقساط التي يمكن الاطّلاع عليها من خلال زيارة البنك أو التواصل مع خدمة عملاء الراجحي.