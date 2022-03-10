نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعفاء بنك الراجحي بقرار ملكي للحالات المتعثرة من المواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء الراجحي الذي يتساءل عنه الكثير من مقترضين بنك الراجحي السعودي، نقدمه لكم تفصلياً عبر موقعنا ثقفني، حيث يبحث نسبة كبيرة من عدد المواطنين اللذين لديهم تعاملات مصرفية لدي بنك الراجحي عن كيفية التقديم للحصول علي إعفاء مصرف الراجحي الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، فقد أعلنت إدارة بنك الراجحي عن الشروط الواجب توافرها من اجل حصول المقترض علي الخدمة بكل بساطة ومرونة، ففي ذلك التقرير نستعرض معكم الضوابط والأحكام التي سبق الإعلان عنها والتي يتحتم أن تتواجد وتتطابق لدي المقترض سواء إن كان حياً أو توفاه الله، حيث يمكن لأسرة العميل المتوفي التقديم إلى البنك لحصول أسرته علي إسقاط باقي الأقساط، فقد نوضح لكم خطوات طلب الخدمة “خدمة إعفاء مصرف الراجحي” خطوة بخطوة، فقد تم إطلاق الخدمة بأمر ملكي من الملك سلمان إلى بنك الراجحي لحل الأزمات المعيشية التي يمر بها المواطن السعودي.

شروط الحصول علي إعفاء الراجحي 1443

يمنح بنك الراجحي القرض أولاً لأهالي المقترض الذي توفي قبل سداد كافة أقساط الراجحي للتسهيل علي أهالي المقترض، فكانت تلك الخدمة من أجل تلك الفئة من العملاء، ولكن قد جاء قرار من الملك سلمان بن عبد العزيز للتضامن مع الأشخاص اللذين تعرضوا لأزمات مالية حادة.

في حالة إن كان العميل المقترض توفاه الله وتقد أسرته بطلب إعفاء بنك الراجحي، فيشترط أن يكون الإرث الذي تركه المتوفي أقل من باقي الأقساط المفروضة عليه لبنك الراجحي، فعند التقديم يجب ملئ نموذج يفصح عن الحالة المادية للمقترض بجانب الأقساط التي قام بدفعها والأقساط المتبقية.

طريقة الحصول والتقديم بطلب إعفاء مصرف الراجحي

يقدم بنك الراجحي كافة المعاملات المصرفية والمالية العديدة، وأهم ما يميز البنك أنه يقدم خدماته بتسهيلات عديدة للمواطن والمقيم، بجانب تعاونه مع الحالات والفئات المتعثرة مالياً، فا فيما يلي نوضح لكم خطوات التقديم بطلب إسقاط القروض:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي المتوافر عبر متصفح جوجل. قم بتقديم صورة من الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية المفعول. ادخل البيانات الشخصية بصورة صحيحة وتأكد أنها سليمة 100% قبل الإرسال. أطلب إخلاء طرف مصرف الراجحي خاص بجميع البيانات من طرف الموظف.

عفو بنك الراجحي للسعودي المقترض من البنك

يوفر بنك الراجحي جميع الخدمات المصرفية التي يمكن أن يحتاجها المواطن سواء في جهة العمل أو الأمور الحياتية، فأهم ما يقدمه الراجحي خدمة التمويل الشخصي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخدمة العفو للمواطن المقترض وتعرض لأزمة مالية حادة ودائمة، أو توفي قبل السداد لا قدر الله تعالي.