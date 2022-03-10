رابط منصة سفير مسار التميز للابتعاث وشروط التسجيل 1443؛ تُعد منصة سفير من أهم المنصات التي تستخدم للتسجيل في الابتعاث الخارجي الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم في المملكة السعودية حيث يهدف إلى تطوير قدرات الطلاب التعليمية في أهم وأفضل الجامعات خارج المملكة السعودية حيث يلتحق الطلاب في مختلف الجامعات العالمية للحصول على الشهادات المختلفة في مختلف التخصصات حيث يُعد هذا ضمن أهداف خطة المملكة 2030، ومن خلال التالي نقدم لكم رَابط منصة سفير وشروط التسجيل بها عبر موقع ثقفني.

رابط منصة سفير للابتعاث 1443

يستطيع الطلاب الذين يريدون السفر للخارج للتعلم التقديم في منصة سفير مسار التميز للابتعاث الخارجي من خلال الرابط الرسمي الخاص بالمنصة ولابد من الانتباه جيداً عند تسجيل البيانات منعاً لحدوث أي خطأ حيث لا يوجد طريقة لتعديل البيانات ويتم رفض الطلب في هذه الحالة ويتم التسجيل في مَنصة سَفير مسار التميز للابتعاث عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى منصة سفير من خلال الرابط الرسمي الخاص بها. اختيار مسار التميز للابتعاث. ثم تحديد البرنامج بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه. قراءة التعليمات والشروط جيداً. تدوين بيانات التحقق ثم النقر على التالي. كتابة كافة البيانات الشخصية بدقة. ثم تدوين البيانات الأكاديمية وبيانات البعثة. ملئ بيانات الاتصال ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة. النقر على تسجيل ثم الاحتفاظ برقم الطلب.

شروط التسجيل في منصة سَفير مسار التميز للابتعاث

تم وضع مجموعة من الشروط من قبل وزارة التعليم في المملكة لابد من تواجدها في المتقدمين حتى يتمكنوا من الالتحاق بالبعثة تتمثل هذه الشروط في التالي :

لابد أن يكون المتقدم للتسجيل في البعثة سعودي الجنسية.

يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة أثناء التسجيل.

يشترط أن يكون الطالب ملتزم بالحضور دائماً.

يجب أن تكون الدراسة في بلد المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية.

لابد أن يكون الطالب مقبول مباشرة بغير شروط في أحد البرامج المتاحة من البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

يشترط على الطالب الالتزام بمعايير الابتعاث التي توضحها وزارة التعليم.

يجب مطابقة المعلومات المقدمة من الطالب إلكترونياً مع البيانات المطلوبة ففي حالة عدم تطابقها يتم استبعاده.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط التسجيل في منصة سفير مسار التميز للابتعاث وكذلك شروط التسجيل في منصة سفير 1443.