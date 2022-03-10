بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن العواصف الترابية في السعودية

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بيانًا عاجلًا في المملكة العربية السعودية. وذلك بسبب ما أوصى به المركز الوطني للأرصاد الجوية من قدوم العواصف الترابية التي ستؤثر على أغلب الأماكن في الممكلة العربية السعودية بداية من يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 وحتى يوم السبت المقبل.

أهم الأماكن التي ستشملها العواصف الترابية في السعودية

وأفسر البيان الصادر عن لمركز الوطني للأرصاد عن تأثر مناطق ” الرياض ، القصيم ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، عسير ، الباحة ، الشرقية ، نجران ، تبوك ، الحدود الشمالية ، الجوف ، حائل ” بعواصف وعوالق ترابية مثارة تؤدي الى انعدام أو شبه انعدام للرؤية الأفقية .

المتحدث باسم الدفاع المدني يوصي بالوصايا التالية

ومن جهته أوصى المتحدث باسم الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية المقدم محمد الحمادي بجميع المواطنين والوافدين بضرورة أن يتخذوا حيطتهم. وعليهم أن يتخذوا الحذر من الأضرار الوارد أن تحدث في مثل تلك الأجواء الترابية الصعبة. كما أوصى بضرورة التزام الجميع بالتعليمات الصادرة عن الدفاع المدني والتي يتم اعلانها عبر الوسائل الإعلامية المتنوعة، سواء كانت الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على سلامة الجميع.

عواصف ترابية وأتربة مثارة تؤثر على معظم مناطق المملكة

أما بالنسبة لطقس يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 بمشيئة الله تعالى يتسمر تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة مما تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل) كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم. كما تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من تلك المناطق. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف.