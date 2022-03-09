“new” أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 بنزين 91 وبنزين 95 المحدثة من aramco اليوم الخميس 10/3/2022

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022، شهدت أسعار الوقود داخل المملكة العربية السعودية منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 مارس الجاري، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار حيث أعلنت أرامكو أن الزيادة شملت مشتقات البنزين من 91 والبنزين 95 وكذلك الديزل، وأكدت الشركة أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات يعود إلى التوسعات التي تحدث في المملكة، والجديرة بالذكر أن أرامكو من أكبر الشركات السعودية التي تبيع وقود التجزئة على مستوى العالم، من المعروف أن أرامكو تغير أسعار النفط على أساس شهري حيث إنها تعلن في كل يوم العاشر من كل شهر ميلادي سعر النفط المطبق اعتبارًا من اليوم التالي، أي اليوم الحادي عشر، وتحمل الشركة دائمًا شعار أن جميع أنواع البنزين لديها خالية من الرصاص، ويقالون دائمًا لأن لديهم أفضل أنواع الوقود حيث يتم تمييز الوقود بصريًا كدرجات من الأفضل إلى الأقل.

أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

تعمل أرامكو حتى الآن بأسعار فبراير ولم تعلن عن الأسعار لشهر مارس 2022، لكن من المحتمل أن ترتفع الأسعار في الأيام المقبلة، حيث أنه في المساء في يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من مارس سيتم الإعلان عن الأسعار، ومن المعروف أن العالم كله يشهد تغيرًا في أسعار النفط العالمية، وما يجب أن يقال هو أن أرامكو تسعى دائمًا لتوفير أنواع وقود عالية الجودة للاحتياجات اليومية، فمثلاً تقوم بتزويد السيارات بنزين 91 و 95، وكذلك الديزل للشحنات والمركبات الرئيسية، وسوف نستعرض معكم السعر الجديد للبنزين 91 و 95 لهذا الشهر في السعودية حيث يطبق العمل بالأسعار التي تعلنها أرامكو في العاشر من اليوم التالي لوسائل الإعلام في جميع المحطات.

تكلفة لتر البنزين اليوم في شركة أرامكو السعودية

تم تحديد سعر البنزين للشهر السابق بقيمة ثابتة استمرت عدة أشهر، كما جاء على النحو التالي:

سعر لتر بنزين 91: 1.81 ريال.

سعر لتر بنزين 95: 1.94 ريال.

قيمة سعر لتر السولار: 0.52 ريال.

سعر لتر الغاز الطبيعي: 0.75 ريال.

ينتظر مواطنون ومقيمون في السعودية الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لشهر مارس 2022، بعد ارتفاع سعر برميل النفط عالميا إلى قرابة 136 دولارًا، مع توقعات بزيادة أخرى في سعر النفط.