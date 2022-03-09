استعلام عن أهلية دعم المواشي بالهوية وشروط الحصول على الدعم بوابة أنعام

كيف استعلم عن أهلية دعم المواشي برقم الهوية وشروط الحصول على الدعم؟، بعد إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديم دعم مادي لرعاة الثروة الحيوانية والمزارعين لتلبية احتياجاتهم وتعزيز دورهم في تربية الماشية بقطاعات الدعم الريفي، وهو أحد التساؤلات التي كانت متداولة في المناطق الريفية بالمملكة العربية السعودية خلال هذا فترة حول التحقق من استحقاق دعم الثروة الحيوانية، وما هي خطوات الاستعلام عبر بوابة أنعام على النحو التالي.

كيف تتحقق من أهلية دعم تربية الماشية؟

إذا كنت تريد التحقق من الأهلية للحصول على دعم الثروة الحيوانية، فيمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الإلكتروني بوابة خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

بوابة أنعام تسجيل الدخول.

قم بتسجيل الدخول كمستخدم عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية والاسم وكتابة مزارع في الحقول المخصصة.

أدخل كلمة مرور حسابك في المساحة المخصصة لها.

أدخل رمز التحقق المرئي وانقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول إلى برنامج “أنعام”.

تظهر أمامك صفحة توضح ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على دعم مربي الماشية وبعض المعلومات ذات الصلة.

شروط الحصول على دعم الثروة الحيوانية

لا يمكن لجميع المزارعين في المملكة العربية السعودية الحصول على دعم الثروة الحيوانية ، لكن وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرت مجموعة من الشروط التي ستسمح فقط للمؤهلين بالحصول على هذا الدعم الشروط كالتالي:

أن يكون المستفيدون من هذا الدعم مواطنين سعوديين أو حاملي بطاقة هاتف نقال.

المتقدمون للحصول على دعم الثروة الحيوانية غير مسجلين لوظائف في القطاع العام أو الخاص.

استحقاق دعم صغار مربي الماشية

يحق للمواطنين غير المسجلين في الملاجئ أو السجون أو غير المقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على دعم الثروة الحيوانية.