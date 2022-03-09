الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور بدون رقم سري 1443 noor.moe.gov.sa ومعرفة النتيجة في نظام نور بعد اقتراب موعد الإعلان عن نتائج المراحل الدراسية المختلفة في المملكة وترقب أولياء الأمور والطلبة ظهور النتيجة في نور حيث سيتم الإعلان عنها إلكترونيا ويوجد الكثير من خطوات استعلام نتائج الطلاب في نظام نور الالكتروني التابع لوزارة التعليم السعودية حيث يرغب الكثيرين في الحصول على نتيجة الاختبارات بدون رقم سري لجميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 1443.عن طريق حساب الطالب او حساب ولى الامر في نور.

التسجيل في نظام نور انشاء حساب ولى الامر 1443

أولا يجب الدخول على رابط نظام نور التعليمي الرسمي.

ثم الدخول على خيار التسجيل لولي أمر جديد.

وبعد ذلك الدخول على صفحة تسجيل حساب ولى الامر وكتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم والضغط على خيار التالي.

وأيضا يجب كتابة بيانات التواصل مثل الجوال الشخصي والبريد الالكتروني وعنوان المسكن.

ثم الضغط على خيار تأكيد للانتهاء من تسجيل حساب ولى امر جديد في نظام نور.

رابط نتائج الطلاب نظام نور ولي الامر 1443

الدخول الى رابط النتائج في نظام نور.

ثم ادخال بيانات حساب ولى الامر مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي.

أيضا يجب تحديد اسم الطالب الذى تريد اظهار نتيجة الاختبارات الخاصة به.

وبعد ذلك النقر على خيار اشعار بنتيجة الطالب.

ثم يتم تحديد الصف الدراسي وتحديد العام الدراسي الحالي وبعدها يتم النقر على خيار بحث.

ويتم عرض النتيجة المراد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نور بدون الرقم السري