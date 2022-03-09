أهلية وشروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

أهلية وشروط الضمان الاجتماعي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة الضمان الاجتماعي المطور، حيث تعتبر خدمة الضمان الاجتماعي هي خدمة مقدمة إلى المواطنين السعوديين التي حالتهم المادية غير جيدة، حيث تقدم الحكومة السعودية مساعدات مالية للمواطنين وخاصة كبار السن أو الأرامل والمرأة المطلقة والأشخاص التي ليس لديها أي دخل شهري ثابت يساعدهم في مواكبة العصر والتكيف مع الظروف المعيشية وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

أهلية وشروط الحصول على خدمة الضمان الاجتماعي 1443هـ

يمكنك التقديم على خدمة الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443هـ بعد أن تتوافر بك الشروط التالية:-

يجب ألا يقل دخل المواطن عن 11 ألف ريال سعودي بالنسبة لعائل الأسرة وقيمة دخل كل فرد من أفراد الأسرة لا يزيد عن 550 ريال سعودي.

كما أنه يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية أصلًا ومنشئًا ومقيم في المملكة العربية السعودية.

شرط أن تكون كل متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاصة بالخدمات الصحية وخدمات التعليم متوفرة في أبناء العائل.

وأيضًا شرط ألا يكون المواطن السعودي مقيمًا في أحد المراكز الخاصة بإيواء المواطنين أو دور الرعاية التابعة للدولة.

وكذلك يجب ألا يكون للمواطن أي أصول عريقة حتى من بعيد.

عدم اشتراك المواطن السعودي في أحدد مؤسسات الدولة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

توافر كافة شروط الدولة في المواطن الخاصة بالصحة والسكن.

عدم سفر المتقدم على الخدمة إلى أي مكان خارج المملكة العربية السعودية.

لا يوجد أي دعم للمواطن من المنشئات الحكومية السعودية.

يجب أن يوافق المواطن على خصم نصف معاشه الشهري من عمله السابق لصالح الوزارة.

طرق التقديم على خدمة الضمان الاجتماعي السعودي