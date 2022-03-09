اعملي كفتة الأرز المصرية في الخلاط بكل سهولة وبقوام متماسك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية، كفتة الأرز من أشهر الأكلات الممتازة والرائعة في المطبخ المصري، التي لا يخلو منها أي مائدة مصرية، لأنها تتميز بمذاق لذيذ ورائحة شهية، ويمكن تحضيرها باللحم، والدجاج، ولكن بعض ربات البيوت لا يعرفون طريقة تحضيرها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز.

طريقة عمل كفتة الأرز

مقادير كفتة الأرز

كأس إلا ربع كبير من اللحم البقري المفروم.

كوب إلا ربع كبير من الأرز المطحون.

ثمرتان من الطماطم الطازجة.

بصلة كبيرة الحجم.

حبتان من البطاطس.

ملعقتان صغيرتان من البقدونس الفريش.

أربع ملاعق صغيرة من الصلصة الجاهزة.

كوب إلا ربع كبير من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

رشة كبيرة بهار حلو.

٦ جرام جوز طيب مطحونة.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

ملعقة إلا ربع كبيرة من الملح الناعم.

ست فصوص من الثوم.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

كأس ونصف كبير من الماء.

طريقة تحضير كفتة الأرز

قومي بفرم البصل، والثوم، والطماطم، والبطاطس جيدا، ثم ضعي كل منهم في وعاء صغير الحجم. بعد ذلك اسكبي مقدار الأرز المطحون في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه نصف مقدار الثوم، والبصل، والبقدونس وقلبيهم. ثم ضيفي إليهم القرفة، والملح، والكمون، والبهار الحلو، وجوز الطيب وقلبيهم مع بعضهم البعض. بعد ذلك ضيفي مقدار اللحم إلى خليط الأرز المطحون، ثم امزجي جميع المكونات لمدة ربع ساعة بواسطة الكبة الكهربائية، حتى يتكون خليط متماسك مثل العجينة. بعد ذلك ضعيها في وعاء له غطاء، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ١٠٠ دقيقة، حتى تتماسك. ثم قومي بتشكيل خليط الأرز المطحون إلى عدة أصابع، ثم اسكبي زيت غزير في وعاء حراري متوسط الحجم. ثم ضعيه على درجة حرارة عالية، حتى يسخن الزيت، ثم وزعي به أصابع الكفتة، ثم اتركيها حتى تنضج. بعد ذلك اتركي اصابع الكفتة في وعاء جانبا، ثم ضعي زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه باقي مقدار الثوم والبصل، ثم اتركيهم لمدة دقيقتين. اسكبي مقدار الطماطم، والصلصة، والبطاطس، وباقي المكونات فوق خليط الثوم، ثم حركيهم بالملعقة الخشبية، ثم اتركيهم حتى يتسبك الخليط. بعد ذلك وزعي أصابع الكفتة في خليط الطماطم، ثم اتركيها على درجة هادئة، حتى تنضج كفتة الأرز بالصلصة، وتصبح جاهزة للتناول.

وبذلك قد ذكرنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كفتة الأرز.