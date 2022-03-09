متابعُة اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 المحدث من شركة أرامكو السعودية لمتابعُة سعر بنزين 91 وبنزين 95 حيث خلال ساعات قليلة من الآن ستبدأ شركة أرامكو العالمية على نشر الأسعار الجديدة التي ستطبق بناءً على تحديثات شهر مارس على مستوى جميع المحطات الوقود السعودية على نحو نستعرضها الان ونتابع عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

متابعُة اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

من المخطط على ان يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية اعتباراً مساء هذا اليوم الموافق ميلادياً 10 مارس 2022، حيث يوافقنا اليوم ميعاد المراجعة الشهرية على أسعار البنزين التي يتم تطبيق نتائج تلك المراجعة لمدة شهر، حيث كان يتم مراجعة أسعار مواد الوقود والطاقة فى المملكة العربية السعودية فى كل ربع سنوي، إلا ان تم تعديل هذا النظام ليصبح مراجعة أسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية بشكل شهري، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الان اجدد اسعار البنزين بالمملكة، فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل لاجل التعرف على تلك الاسعار

اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس

اليوم الموافق ميلادياً 10 مارس 2022 تبدأ شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن اجدد اسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية التي سيتم تطبيقها فى جميع المحطات الوقود بالمملكة العربية السعودية، على ان تأتي الاسعار التي يتم العمل بها حالياً بالاسواق السعودية على النحو التالي:-

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

مع العلم على ان الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلى هي اخر واحدث الاسعار المطبقة من قبل شركة ارامكو بعد تحديث شهر فبراير الاخير على ان من المقرر على ان يتم اعادة مراجعة الاسعار السابق لنا ذكرها بالاعلى للكشف عن الأسعار الجديدة التي ستطبق لمدة شهر حتى تحديثات شهر ابريل القادم، على ان نتابع ونستعرض على غرار هذا الامر جميع التفاصيل المطروحة حيال نتائج تحديثات اسعار البنزين الجديدة من قبل شركة أرامكو على مدار الساعة