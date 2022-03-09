نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوى والاستفسارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم تليفون حساب المواطن المجاني، أعلن حساب خدمة المستفيدين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في رده على استفسار أحد المواطنين بشأن كيفية التواصل مع القائمين على البرنامج وتقديم أية شكاوى حول عدم مشكلات عدم صدور دفعة الدعم الخاصة على الرغم من أنه من الأفراد المستحقين للحصول على الدعم، وقد صدرت له نتائج الأهلية بالمؤهل.

رقم تليفون حساب المواطن المجاني للشكاوى:-

هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها التواصل مع القائمين على برنامج حساب المواطن، ولعل أشهر هذه الطرق هي الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالبرنامج، حيث يوجد رقم مجاني يمكن خلاله الاتصال وهو رقم 19912 وذلك خلال موعد الدوام الرسمي من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً بشكل دائم وأسبوعياً.

قنوات الاتصال بخدمة المستفيدين:-

كذلك فهناك قنوات أخرى، يمكن من خلالها التواصل وتقديم اية استفسارات وهذه القنوات بالإضافة إلى رقم التليفون المجاني وهذه القنوات هي:-

خدمة صوتك مسموع على مدار الساعة.

من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج حساب المواطن وهي أيضاً على مدار الساعة.

عبر موقع خدمة المستفيدين على تويتر @Citizen_Care على مدار الساعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الحادية عشر مساءً.

ترقب صدور الدفعة الجديدة لشهر مارس الجاري:-

يترقب المواطنين المستحقين للدعم، والذين صدرت لهم نتائج الأهلية بالأحقية، صدور الدفعة الجديدة وهي دفعة شهر مارس 2022، حيث أعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي، بأنه سوف يتم إيداع مبلغ الدعم للمستحقين في الحسابات البنكية لكل منهم، اعتباراً من صباح الخميس الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، وهو الموعد الرسمي لإيداع مبالغ الدعم في حسابات المستحقين البنكية، طالما لم يوافق اليوم العاشر يوم اجازة أسبوعية أو رسمية، ويكون قبل ذلك بيوم أو بعد ذلك بيوم فى حالة ما إذا ما صادف اليوم العاشر اجازة رسمية أو أسبوعية.

من جهة أخرى فقد طالب البرنامج كافة المواطنين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية بالمؤهل، بالاستعلام عن قيمة مبلغ الدعم الخاص بهم عبر الدخول على الحاسبة التقديرية للبرنامج وذلك من أجل تقدير المبلغ المستحق لهم والذي يتوقف على دخل الأسرة الإجمالي وعدد أفراد هذه الأسرة.