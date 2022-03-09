أفضل عروض وأسعار جوالات في اكسترا السعودية اليوم

اكسترا تعتبر واحدة من أكبر وأشهر المتاجر الإلكترونية المتواجدة في السعودية، واهتمت اكسترا على أن تلبي للعميل كافة متطلبات العميل وأن توفر إليهم أحدث الهواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية ومن خلال مقالنا التالي سيتم على أقوى عروض اكسترا على الهواتف المحمول في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الهواتف

يشمل العرض على مختلف الأنواع من الهواتف المحمول التي تتمتع بمواصفات عالية المهارة بالإضافة لأسعار مناسبة لكافة العملاء وفيما يلي أقوى عروض اكسترا على الهواتف المحمول:

توفر اكسترا عرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تقدم اكسترا عرض على هاتف سامسونج جالكسي اس 22 ألترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود فانتوم.

يشمل العرض على هاتف ريل مي مع سعة تخزينية 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق من الجيل الرابع.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

خصومات اكسترا السعودية على الجوالات