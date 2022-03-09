حساب المواطن يوم كم ينزل دفعة 52 شهر شعبان 1443 شروط الحصول على أهلية حساب مواطن

حساب المواطن يوم كم ينزل، لقد أوضح القائمين على برنامج حساب المواطن بأنه سوف يتمكن جميع المستحقين من برنامج حساب المواطن، من الحصول على مستحقاتهم من الدفعة 52 من حساب المواطن، بداية من يوم الخميس 7 شبعان 1443 هجرياً الموافق 10 مارس 2022 ميلادياً، لذلك نوفر لكم رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 52 لشهر مارس 2022.

حساب المواطن يوم كم ينزل

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول الدفعة الـ52 لشهر مارس الحالي، وأوضحت اختلاف تاريخ صرف البرنامج من شهر لآخر، بسبب توافق يوم الإيداع مع أيام العطلة الرسمية بالمملكة، والجدير بالذكر بذل الكثير من الجهد من قبل الحكومة بالمملكة لتيسير العديد من الخدمات للمواطنين، لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن السعودي، من خلال توفير الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجاً.

الشروط اللازمة للحصول على أهلية حساب المواطن

وحددت الحكومة السعودية بعض الشروط الواجب توافرها في المواطن الذي يرغب في الحصول على دعم حساب المواطن، وتتلخص هذه الشروط فيما يلــــــي:

أولاً يجب أن يكوم المواطن مستحق الدعم ويحمل الجنسية السعودية.

ثانياً لا يكون المواطن المتقدم للحصول على الدعم من أصحاب السجلات التجارية.

ثالثاً يكون المستحق للدعم مقيم إقامة دائمة على أراضي المملكة.

رابعاً يجب تطابق البيانات المقدمة للدعم مع البيانات المقدمة من الجهة التابع لها.

ولا يكون المواطن قد تم وضعه مسبقاً في إحدى دور الرعاية أو السجون بالسعودية.

وينطبق الدعم على المرأة السعودية المطلقة والأرامل والمتزوجة بغير سعودي وذوي الإعاقة.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 52

كما أعلنت الجهة المختصة عن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 52 الخاصة بشهر مارس 2022، على أن يكون موعد الصرف يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 ويستمر لمدة أسبوع، ويمكن الاستعلام عن أهلية دفعة مارس من خلال القيام ببعض الخطوات التي جاءت كما يلــــي: