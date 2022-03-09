ارامكو تعلن عن أسعار البنزين في السعودية شهر مارس 2022 فى كل محطات الوقود لمعرفة سعر بنزين 91 و95، ينتظر المواطنون بالمملكة العربية السعودية إعلان شركة ارامكو عن أسعار البنزين في المملكة غدا فى اليوم العاشر من شهر مارس ، ومن المعروف ان شركة أرامكو وهي أكبر شركة للمواد البترولية بالسعودية تعلن عن الاسعار الجديدة للبنزين في اليوم العاشر من كل شهر علي مدار العام في السعودية وذلك بعد عملية المراجعة لتعديل أسعار المواد البترولية، ليتماشى مع الأسعار العالمية، ونستعرض لكم من خلال المقال التالي إعلان أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية.

ارامكو تعلن عن أسعار البنزين في السعودية

كما هو الحال كل شهر ينتظر المواطنون بالسعودية إعلان أسعار البنزين الجديدة وذلك بعد المراجعة من قبل الحكومة ويتم الإعلان من قبل شركة ارامكو السعودية وهي أكبر شركة في السعودية للبترول والمواد البترولية، ويتم إعلان الأسعار فى اليوم العاشر من الشهر ويتم تطبيق الأسعار الجديدة بالمملكة في صباح اليوم التالي من كل شهر، وذلك بجميع محطات الوقود، وينتظر المواطنون بالمملكة خلال الساعات القليلة القادمة صباح الغد الخميس العاشر من شهر مارس إعلان شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة للبترول، وسط توقعات أسعار البنزين في السعودية أن يكون هناك حالة من الاستقرار كما حدث في فبراير 2022 ، وأسعار البنزين في السعودية ترتبط بالأسعار العالمية والمتغيرات العالمية التي تحدث بشكل دوري، وننتظر الساعات القليلة القادمة لمعرفة أسعار البنزين الجديدة في السعودية.

توقعات أسعار البنزين في السعودية شركة ارامكو

بعد أن أعلنت ارامكو السعودية الشهر الماضي عن ثبات في أسعار المحروقات البترولية بالمملكة العربية السعودية، واستمرار الأسعار كما كانت في شهرفبراير وذلك بعد تحمل الحكومة السعودية فارق السعر في البنزين وعدم تحميل المواطنين الأسعار العالمية الجديدة، واليوم وهو اليوم المنتظر لإعلان ارامكو الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية، وسط توقعات بثبات الأسعار مثل شهر فبراير والذي كانت فيه أسعار البترول في السعودية على النحو التالي:

سعر بنزين 91 نحو 2.18 ريال لكل لتر.

سعر بنزين 95 نحو 2.33 ريال لكل لتر.

سعر الديزل 0.52 ريال لكل لتر.

سعر غاز البترول المسال في السعودية نحو 0.75 ريال لكل لتر.

ومن المتوقع ان تكون اسعار البنزين فى شهر مارس علي النحو التالى