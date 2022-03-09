طريقة التقديم لطلب إعفاء من بنك الراجحي من سداد باقي الأقساط لجميع المواطنين

طلب اعفاء بنك الراجحي السعودية، يقدم بنك الراجحي السعودي اعفاء من سداد باقي الأقساط لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والتي قدم تحت أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أدام الله عزه للمملكة ليتعافى العملاء المتعثرين وذلك في ظل الظروف التي مرة بها البلاد في الفترات السابقة بعد تدهور الأحوال الاقتصادية نظرا لظهور فيروس كرونا، لذلك أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإعطاء اعفاء لجميع المواطنين المحتاجين، ومن خلال المقال سوف نوضح كيفية طلب الاعفاء من الأقساط المتبقية من القرض.

الأوراق المطلوبة إعفاء بنك الراجحي

عند طلب الاعفاء من بنك الراجحي يتطلب بعض المستندات والأوراق التي تثبت حالة العميل في حالة ان كان مستحق للإعفاء من سداد الأقساط أو غير مستحق، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح جميع المستندات المطلوبة عند طلب الاعفاء.

ورقة صرف من بنك الراجحي. صورة من البطاقة الشخصية. تحضير جميع المستندات الرسمية الخاصة بك. ورقة توضح سبب عدم دفع الأقساط.

خطوات التقديم في إعفاء بنك الراجحي

يتم تقديم طلب اعفاء من بند الراجحي، من خلال الدخول علي موقع بنك الراجحي الرسمي، ثم علي العميل الاتصال بالرقم الموجود في الموقع للتقديم في إعفاء بنك الراجحي، وكذلك يقوم بطباعة وثيقة من البطاقة الوطنية ونقوم بتقديم نسخة منها، كما انه لا بد علي العميل ان يقوم بتقديم جميع المستندات التي تثبت انك مقيم في المملكة العربية السعودية، ولا بد من تقدم نسخة من ورقة العمل يكون بها مبلغ الراتب الشهري، ثم يقوم العميل بالضغط على زر تقديم طلب تنازل.

شروط طلب الإعفاء من بنك الراجحي

يكون لديه وثيقة من البنك حديثة. لا بد ان يكون قادر علي العمل ولا يكون به أي إصابة مثل الإعاقة فأنه يفقد السداد. لا يشرط في بسداد باقي أقساط القرض في حالة العجز الكلي.

طريقة عمل حساب في موقع بنك الراجحي