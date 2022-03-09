نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف في الشركة السعودية للإستثمار الزراعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن التقديم على وظائف في الشركة السعودية للإستثمار الزراعي من خلال الشروط التي نقوم بذكرها في السطور التالية، أعلنت شركة الاستثمار الزراعي السعودية “سالك”، وهي شركة مملوكة للدولة مملوكة لصندوق استثماري عن توافر وظائف إدارية وفنية في مقرها الرئيسي بالرياض، ويتم التعرف عليها من خلال التالي.

وظائف في الشركة السعودية للإستثمار الزراعي

هناك الكثير من الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة السعودية للإستثمار الزراعي، حيث كان من بينها:

أخصائي تخطيط استراتيجي أول

المتطلبات الأساسية: خبرة لا تقل عن سنتين في درجة (مهندس ، إدارة أعمال المعلوماتية ، تقنية المعلومات وعلوم الحاسب، اقتصاد، تمويل) أو ما يعادلها.

محاسب خاص

المتطلبات الأساسية: حاصل على درجة جامعية (تمويل ، محاسبة) أو مؤهل معادل، ولديه خبرة سنة واحدة على الأقل، شهادة جامعية من SOCPA.

مطور تكنولوجيا المعلومات

المتطلبات: درجة البكالوريوس (تكنولوجيا المعلومات ، وعلوم الكمبيوتر ، وهندسة الكمبيوتر) مع أكثر من 5 سنوات من الخبرة في تطوير الويب.

أخصائي إدارة أول

المتطلبات: درجة البكالوريوس أو الماجستير (فقه ، إدارة أعمال) ، أو أي مجال آخر ذي صلة مع خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات.

الشروط الخاصة بتقديم الوظائف لشركة سالك

هناك العديد من الشروط التي حددتها شركة سالك للتقديم على الوظائف، حيث يكون من بينها:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين. المعرفة بالانجليزية، والإلمام بها من ناحية الكتابة والقراءة. المعرفة باستخدام أجهزة الكمبيوتر وتطبيقاتها، حيث يتم التعامل مع الكثير من التطبيقات الحديثة في جميع المجالات، وخاصة المحاسبية. الأشخاص ذوو المؤهلات المهنية في نفس المجال مرغوب فيهم، حيث يمكن التقديم للأشخاص الحاملين للدبلومات الفنية. يجب ألا يكون المتقدم أن يكون متوظف في مكان آخر، حيث لا يتم قبوله في هذه الوظيفة. كما يجب أن يكون المتقدم له رقم تأميني، حيث يتم عمل التأمينات الخاصة به من خلال هذا الرقم.

كيف يمكن التقديم على الوظائف الخاصة بشركة “سالك”

يمكن التقديم على الوظائف التي تتيحها شركة “سالك”، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي الخاص بها، حيث يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات الخاصة به إلى جانب أنه يقوم على كتابة البيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية والمهنية الخاصة به، إلى جانب يجب أن يتم ذكر موقفه من التجنيد.