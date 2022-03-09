نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط ازيرا 2021 تتحدى هوندا اكورد في السعودية بـ400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من أن ازيرا 2021 هي سيارة سيدان عادية للغاية إلا أنها تأتي بتصميم خارجي عصري. وقد تمكنت Azera 2021 من كسب ثقة المستهلكين في أمريكا مرة أخرى بعد توقف السيارة عن البيع في الولايات المتحدة منذ 2017 . أما في السعودية ودول الخليج فقد ظلت هيونداي Azera واحدة من بين سيارات السيدان متوسطة الحجم وذات الكفاءة في استهلاك الوقود مع السعر المعقول الأمر الذي يجعلها تنافس بقوة سيارة هوندا اكورد 2021 الجديدة كليا.

ازيرا 2021 فل كامل

تأتي Azera مع تصميم خارجي جديد كليًا ، أما من الداخل فقد تم تجميلها بمكونات فاخرة ونظام معلومات ترفيهي عالي الجودة. كسيارة عائلية عملية تتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح ، تقدم أزيرا تجربة سفر متميزة. استجابة التسارع جيدة جدًا حيث يستغرق الوصول من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة 7.5 ثانية فقط ، وهو أسرع ببضع ثوانٍ من أقرب منافسيها ، هوندا أكورد 2021.

المحرك وناقل الحركة

تأتي Hyundai Azera مع محرك بسعة 3.5 لتر، 6 سلندر وبقوة حصانية تصل إلى 290 حصان أما عزم الدوران فيصل إلى 345 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات . أما معدل استهلاك الوقود فيصل إلى 11.7 كلم/ لتر مع مبدّل للسرعات على عجلة القيادة. أما عن وسائل السلامة والأمان فتأتي مع وسائد هواء أمامية وكاميرا للرؤية الخلفية وفرامل ABS ونظام نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات. كما تم تزويدها بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل وإشارة للتوقف الطارئ.

سعر ازيرا 2021 فل كامل

يبدأ سعر أزيرا 2021 فل كامل في السعودية عند 100 ألف ريال غير شامل الضريبة مقارنة مع 115 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة على السيارات عند الشراء من الوكيل ضمن عروض السيارات الجديدة. أما سعر ازيرا ٢٠٢١ تقسيط فسوف يتأثر بالعديد من العوامل أهمها قيمة القسط الشهري وسنوات التقسيط وإجمالي الدخل الشهري والالتزامات الأخرى على العميل.

تقسيط ازيرا ٢٠٢١ بدون مقدم في السعودية

يمكن الحصول على ازيرا ٢٠٢١ تقسيط بدون مقدم عند قسط 1000 ريال شهريًا على مدى 60 شهرًا ويسدد الباقي عند نهاية التملك مع سداد الضريبة المضافة نقدًا. كما يمكن التقسيط بـ400 ريال أو 500 ريال شهريًا ويتم حساب الأقساط كما يلي: