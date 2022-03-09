“أربح الآن” الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 للفوز بمليون دولار مع الآغا DREAM

الآن وبكل سهولة يمكنك ربح آلاف الدولارات مع مسابقة الحلم، وذلك عن طريقة الإشتراك مع الاعلامي مصطفى الاغا في مسابقة الحلم 2022، للفوز بجائزة قيمة جداً وهي 100,000 دولار أمريكي، حيث تعتبر من المسابقات الترفيهية التي يتم عرضها في الوطن العربي، ويشترك فيها العديد من المتسابقين من جميع الدول العربية و من أنحاء العالم الذين يلتزمون بشروط المسابقة، ليتم اختيار فائز واحد في النهاية ،وفي هذا التقرير نستعرض معكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وارقام الاشتراك.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وتطلب مسابقة الحلم على العديد من الطرق لكي يتم الحصول على اشتراك رسمي في المسابقة، والدخول عليها يتم اختيار صاحب الجائزة المالية الكبرى، حيث يتم الاشتراك عن طريق الاتصال على الرقم المرادف لبلدك والاجابه على سؤال المسابقة بشكل صحيح، أو يتمكن المشترك من اجراء الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية عن طريق كتابة كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، أو يمكن الاشتراك من خلال تطبيق حلم Dream ،حيث توفر المسابقة خدمة الاشتراك عبر التطبيقات على الهواتف الذكية بسهولة ويسر، او من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمسابقة الحلم ،وكتابة كافه المعلومات المكتوبة في النموذج وتقديمه.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وفي السياق ذاته يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول العربية والدول الأجنبية، وذلك حيث يتم زيادة فرص الفوز كلما زادت فرصه مشاركتك في المسابقة و إرسال الرسائل النصية للوصول الى المراحل النهائية في المسابقة ليقوم الاعلامي مصطفى الاغا في النهاية بالاعلان عن اسم الفائز علي شاشة التلفزيون مباشرة.