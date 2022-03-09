نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 52 من حساب المواطن في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 52 من حساب المواطن، المملكة العربية السعودية إلى إتاحة الكثير من الخدمات التي تسهل العيش على المواطن السعودي وتقدم له حياة كريمة، ومن بين هذه الخدمات برنامج حساب المواطن الذي قامت المملكة بإنشائه حيث أنه عبارة عن برنامج حكومي يهدف إلى تقليل حجم الأعباء والمسؤوليات عن الموطن السعودي وذلك عن طريق إعطاء الدعم للفئات التي هي أشد احتياجا من غيرها.

برنامج حساب المواطن:

حساب المواطن هو عبارة عن برنامج سعودي أنشأتة المملكة، وتم العمل به منذ تاريخ ديسمبر 2017، وتسعى الحكومة إلى تخفيف أحمال وأعباء المعيشة على المواطن السعودي فتقدم له الدعم المالي عن طريق البرنامج ولكن يقدم حساب المواطن تلك المعونات بشروط وضوابط فلا يعطي إلا الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط على حسب أولوية كل فرد وذلك أيضا بهدف مساعدة المواطنين الذين قد حلت بهم أي مشاكل نتيجة للتوسعات الاقتصادية الجديدة داخل المملكة، كما يهدف البرنامج إلى فرض حياة أفضل لأبنائه السعوديين.

موعد صرف الدفعة 52 من حساب المواطن:

صرح المسؤولين عن برنامج حساب المواطن أنه سيتم توفير الدعم الذي توفرة الدولة للمستحقين خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاستفادة من مستحقات هذه الدفعة، وبينوا أيضاً أنه سيبدأ نزول الدعم داخل حسابات المستحقين بداية من يوم الخميس القادم الموافق يوم 7 من شهر شعبان لعام 1443 هـ، والموافق 10 مارس 2022 من التاريخ الميلادي.

خطوات الاستفسار عن حساب المواطن:

يستطيع جميع الأفراد القيام بالاستفسار عن موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن. وذلك لا يتم إلا بعد التأكد من توافر كافة الشروط التي وضعها البرنامج من أجل الاستمتاع بالدعم. وطريقة الاستعلام تتلخص في الأتي: