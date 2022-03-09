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عمر شويل - جدة طريقة استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1443؛ قامت وزارة التعليم في المملكة السعودية بإتاحة رابط نِظام نور وذلك لاستِخراج نَتائج الطلاب برقم الهوية حيث انتهى الطلاب من أداء الاختبارات يوم 6 مارس لذلك بدأ البحث يزداد عن رابط نظام نور للنتائج من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية فور ظهورها ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات استِخراج نتائج الطلاب في نِظام نُور وذلك عبر موقع ثقفني.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1443

يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتائج عند ظهورها من خلال رابط نظام نور برقم الهوية كما يمكنهم طباعتها أيضاً ومن خلال التالي نوضح لكم خطوات استخراج النتائج عبر نظام نور :

الولوج إلى الموقع الرسمي لنظام نور للنتائج. تدوين رقم الهوية وكلمة المرور عبر حساب الطالب أو ولي الأمر. تدوين رمز التحقق المرئي ثم النقر على تسجيل دخول. تحديد الفصل الدراسي ثم النقر على استعلام. سيتم ظهور جميع بيانات الطالب قم بالضغط على خدمة إشعار نتيجة الطالب. هكذا يتم ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل.

استخراج نتائج الطلاب من تطبيق توكلنا 1443

يمكن أيضاً معرفة نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى موقع توكلنا الرسمي. تدوين الاسم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول. النقر على الخدمات ثم الضغط على النتائج الدراسية. تفعيل التنبيه من خلال النقر على جملة أبلغني عند تحديث النتائج. عند نشر النتائج سوف تصلك رسالة على الفور.

طريقة استعادة كلمة مرور نظام نور

يمكن استعادة كلمة المرور في حالة فقدها عن طريق عمل كلمة مرور جديدة أو استعادة كلمة المرور المفقودة وذلك عن طريق :

الدخول إلى الصفحة الرئيسة لنظام نور.

النقر على جملة نسيت كلمة السر.

قم بإتباع الخطوات التالية حتى يتم استرداد كلمة المرور المفقودة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة استِخراج نتائج الطلاب في نِظام نور 1443، كما وضحنا لكم خطوات استخراج النتائج عبر توكلنا وكذلك طريقة استعادة كلمة السر عند فقدها.