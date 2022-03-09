نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية وفقا لتسعيرة Aramco لبنزين 91 و 95 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية، باقي من الزمن القليل ليتم عقد الموتمر الشهري لشركة أرامكو السعودية عملاقة النفط، وعلية يتقرر سعر البنزين الجديد في المملكة، ووسط تلك الحالة من القلق والتوتر بشأن زيادة مرتقبة في السعر الجديد للتر البنزين، خاصة لاستمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا، وسوف نوافيكم عبر هذا التقريرمن موقع ثقفني كافة التفاصيل المتداولة حتي الان بشان أسعار بنزين 91 و 95 الأكثر استهلاكا بين المستخدمين في المملكة العربية السعودية، حيث إن تلك الفئات هي المستخدمة دون غيرها بشكل خاص لمالكي السيارات المستخدمة بشكل يومي.

سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية

البحث مستمر لمحاولة الوصول الي سعر البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية، شركة أرامكو السعودية مشهورة بتلك الجودة التي تحرص علي تقديمها للمواطنين، حيث تقدم منتج خالي من الشوائب والرصاص والمواد التي قد تفسد جودة النفط ومن ثم جودة وصالحية عمل ماتور السيارة، وتعيين شركة أرامكو غدا الخميس 10 مارس سعر البنزين الجديد في السعودية، علي إن يستمر العمل بتلك التسعيرة الجديدة لمدة شهر حتي 10 من ابريل المقبل، وبالرغم من استمرار تثبيت سعر النفط بأمر ملكي، إلا ان توقعات بزيادة جديدة في شهر مارس مرتقبة من قبل المستخدمين، خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية.

جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022

حتي اللحظة الراهنة لم تصرح أرامكو السعودية بأي اخبار حول سعر البنزين لشهر مارس 2022، وحتي الآن يستمر العمل بأسعار البنزين المعلنة منذ فبراير الماضي، وهي علي النحو الاتي

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي في اللتر الواحد.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

موعد تحديث سعر البنزين في السعودية

اما عن ميعاد تحديث أسعار البنزين لشهر مارس 2022 في السعودية، فقد وضعنا لكم هذا العداد التنازلي لتوضيح ميعاد إطلاق تسعيرة البنزين الجديدة

وفور إعلان شركة أرامكو السعودية عن سعر البنزين الجديد سنوفره لكم عبر موقعنا للإطلاع علية قبل بدأ علمية تطبيقة في محطات الوقود.