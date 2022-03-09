كيفية الحصول على القرض الصناعي السعودي والمتطلبات اللازمة للتقديم

أعلن صندوق التنمية الصناعية عن تحديد مراحل الحصول على القرض الصناعي، حيث أن البنك قد حدد أن هناك ثلاث مراحل للتمكن من الحصول على القرض الصناعي، وذلك بهدف تقديم للمواطنين السعوديين فرصة هائلة، ولكنه يشترط أن يتم الموافقة من قبل قائد فريق علاقات الائتمان على الطلب المبدئي حتى يتمكن العميل من ملئ استمارة طلب القرض.

كيفية الحصول على القرض الصناعي

من الجدير بالذكر أن بنك التنمية الصناعية السعودي قد أعلن داخل موقعه الإلكتروني الرسمي عن مراحل الحصول على القرض الصناعي، ويمكن حصر تلك المراحل فيما يلي:

مرحلة التسجيل.

مرحلة التقييم والموافقة على طلب القرض.

مرحلة صرف القرض والمتابعة.

المعلومات المطلوبة للحصول على القرض الصناعي

صرح بنك التنمية الصناعي داخل المملكة العربية السعودية أنه خلال مراحل الحصول على القرض الصناعي يتطلب من العميل أن يقوم بإنشاء حساب، وذلك من خلال المنصة الرئيسية الإلكترونية الخاصة بالصندوق الصناعي، كما أنه يتطلب في البداية لتتمكن من الحصول على القرض تقديم طلب مبدئيًا يحتوي على التفاصيل التالية:

معلومات عن القطاع.

بيانات الشركة.

بيانات ملكية المشروع.

بيانات الترخيص.

تفاصيل المنتج.

الملاءة المالية.

بيانات الشخص المصرح له.

معلومات حول البنك ( وذلك إذا كان المالك أجنبياً).

المتطلبات اللازمة في حال قبول الطلب

تمكن بنك التنمية الصناعي من طرح بعض المتطلبات التي يجب تقديمها في حال جاءت الموافقة وتم قبول طلب القرض الصناعي، ويمكن حصر تلك المتطلبات فيما يلي: