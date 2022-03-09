أخر الأسعار لعروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية خصومات هائلة

تعتبر العثيم واحدة من أشهر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات الغذائية مع العلم أن كافة المنتجات طازجة وشهية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض العثيم في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية التي من بينها كلًا من التالي.

أسعار عروض العثيم في السعودية

برتقال عصير متوفر بسعر 5.50 ريال سعودي. بصل أحمر ومتوفر بسعر 2.95 ريال سعودي. خيار طازج ومتوفر بسعر 4.95 ريال سعودي. كلمنتينا ومتوفر بسعر 6.95 ريال سعودي. يشمل العرض أيضًا على كمثرى أفريقي مع واحدة مجانًا متوفر بسعر 12.95 ريال سعودي. تقدم العثيم عرض على ليمون شبك مع واحدة مجانًا متوفرة بسعر 2.45 ريال سعودي. وفرت العثيم عرض على تفاح رويال جالا متوفرة بسعر 5.95 ريال سعودي. يشمل العرض أيضًا على برتقال أبو صرة المتوفر بسعر 3.45 ريال سعودي. توفر أيضًا العثيم عرض على كوسا خضراء متوفر بسعر 3.45 ريال سعودي بالإضافة إلى بخاري حمراء المتوفرة بسعر 6.95 ريال سعودي. يشمل العرض أيضًا على كلًا من الكزبرة والجرير والنعناع بسعر 1.25 ريال سعودي. تقدم العثيم عرض على تمر إنتاج النخيل رطب سكري 500 جرام متوفر بسعر 6.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات غلى مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي.

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