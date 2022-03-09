نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتتاب اماك التعدين | بدء اكتتاب الأفراد في أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ اليوم الأربعاء الموافق لـ 9 مارس 2022 اكتتاب اماك التعدين للأفراد في 5.94 مليون سهم من أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك”، والذي يتمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وأشارت شركة الراجحي المالية أنه تم تحديد النطاق السعري لطرح الأسهم ليكون ما بين قيمة 58 وإلى 63 ريال سعودي مقابل السهم الواحد, ومن خلال المقال سوف تتعرف علي نشاط الشركة وتواريخ الاكتتاب، رد الفائض، والقوامة المالية، ربحية السهم.

شركة المصانع الكبري للتعدين

يتمثل نشاط شركة المصانع الكبرى للتعدين في كون قيام الشركة بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بالنشاط التعديني والمكملة له، وعلى الأخص الكشف والاستخراج والتركيز والتجهيز والنقل والتسويق والتصنيع.

تأسست شركة المصانع الكبري للتعدين في عام2007 م وتمت المساهمة فيها خلال عام 2011م بنسبة 10% من رأسمالها البالغ (500) مليون ريال سعودي، وفي عام 2013م اكتتبت الشركة بالأسهم غير المكتتب بها من زيادة رأس المال والبالغة (3.021) مليون سهم لترتفع نسبة مساهمة الشركة إلى 15.49%. وفي تاريخ 30/3/2015م ، قررت الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة زيادة رأسمال الشركة ليصبح 740 مليون ريال سعودي، وفيما يلي سوف نتعرف علي موعد اكتتاب اماك التعدين لشهر مارس 2022.

موعد اكتتاب اماك التعدين

وضحت الراجحي المالية أنه من المقرر طرح سهم أماك للاكتتاب الأفراد بداية من يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر مارس 2022، وتستمر فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة لمدة ثلاثة (3) أيام تنتهي بنهاية يوم الجمعة 8/ 8/ 1443هـ الموافق 11/ 3/ 2022م.

حيث يتم تخصيص نسبة 30 % من إجمالي الأسهم لهذا الطرح، وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عقب الانتهاء من بناء سجل الأوامر وفق الجدولة الزمنية المخصصة لذلك، وتعليمات هيئة السوق المالية.

وأشارت الراجحي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل اكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية في الطرح العام الأوليّ لشركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك”، أيضًا إلى أن الجهات المستلمة اكتتاب شركة المصانع الكبرى للتعدين المعروفة باسم أماك هي مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، وسيتم تخصيص 5.94 مليون سهم اكتتاب شركة المصانع الكبرى لشريحة الأفراد كحد أقصى، تمثل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح.

عدد الأسهم المطروحة للفئات المشاركة

تمثل إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب لشركة المصانع الكبرى للتعدين أماك في السوق لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين في تسعة عشر مليون وثمانمائة ألف ( ۱۹۸۰۰,۰۰۰ ) سهما عاديا ، تمثل نسبة 100 % من إجمالي السهم الطرح، علما بأنه في حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، وقيام الفئات المشاركة بالاكتتاب بكامل أسهل الطرح المخصصة لهم ، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ثلاثة عشر مليون وثمانمائة وستون ألف ( ۱٣,٨٦٠,٠٠٠ ) سهم لتمثل ما نسبته ٧٠ ٪ من إجمالي أسهم الطرح.

وتتمثل عدد الأسهم المطروحة في شركة المصانع الكبرى للتعدين أماك للمكتتبين الأفراد في خمسة ملايين وتسعمائة وأربعون ألف ( ٥.٩٤۰,۰۰۰ ) سهم كحد أقصى ، تمثل نسبة 30 % من إجمالي أسهم الطرح.

وإذا كنت من المكتتبين في بنك الراجحي فيمكنك إضافة أفراد الأسرة في الاكتتاب بمصرف الراجحي، والدخول في عالم البورصة وإمكانية بيع وشراء الأسهم للقيام بعمليات التداول.

سعر سهم اكتتاب شركة المصانع الكبرى

يشهد السوق السعودي اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022 بدء اكتتاب الأفراد في 5.94 مليون سهم من أسهم المصانع الكبرى للتعدين “أماك” وبلغ سعر سهم اكتتاب لشركة المصانع الكبرى للتعدين أماك في السوق المالية بسعر 63 ريالا للسهم، وستمتد فترة الاكتتاب لمدة 3 أيام لتنتهي يوم الجمعة 11 مارس 2022.

ويمكنك التعرف علي طريقة بيع أسهم أرامكو عن طريق الراجحي بكل سهولة ويسر، ومتابعة تداول الأسهم في سوق البورصة بالمملكة العربية السعودية.

طريقة اكتتاب اماك التعدين

سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب الأفراد خلال فترة الطرح للمكتبين الأفراد لدى المواقع الإلكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة ، ويجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب الأفراد وفقاً للتعليمات السائدة في شروط وأحكام الاكتتاب، بإمكان المكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات التي جرت مؤخرا في المملكة العربية السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي ( ATM ) التابعة لفروع الجهات المستلمة مثل بنك الراجحي أو بنك الأهلي السعودي أو بنك الرياض والتي تقدم أي من تلك الخدمات شريطة أن:

( 1 ) يكون لدى المكتتب حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

(2) إلا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات العامة بالمكتتب الفرة منذ إكتابه في آخر طرح عام أولي.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا علي تفاصيل اكتتاب شركة المصانع الكبري للتعدين بالمملكة العربية السعودية، ومعرفة موعد طرح الأسهم في السوق ومعرفة مواعيد بدء وانتهاء فترة الاكتتاب.