نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور شهر مارس موعد صرف وخطوات تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور، هو واحد من أهم برامج المساعدات المالية المقدمة لمساعدة الأشد احتياجاً من المواطنين السعوديين الذين يقيمون في المملكة إقامة دائمة ولا يزيد الدخل الشهري لهم عن قيمة المعاش المحدد من البرنامج وهو 1100 ريال سعودي لرب الأسرة و 550 ريال للفرد الواحد داخل الأسرة كما أنه لا يحق للمواطن الذي يعيش في أحد دور الإيواء الحكومية من التقديم على المعاش ويعد هذا المعاش واحد من برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل توفير مستوي معيشة جيد ومستقر للفئات الأقل دخلاً تجعلهم قادرون على مواجهة ظروف غلاء المعيشة وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

يقدم المعاش لحاملي الجنسية السعودية من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض حيث جاءت تلك الفئات كالتالي:

العاطلين عن العمل. الأرامل والمطلقات. أصحاب الإعاقة. الأسر التي ليس لها عائل. الأيتام. أصحاب الدخل الشهري المنخفض.

موعد صرف المعاش مارس 2022

ازدادت معدلات بحث الفئات المستحقة للمعاش عن موعد الصرف لهذا الشهر الجاري ولكن إلى الآن لم تعلن الوزارة عن تاريخ ووقت محدد لموعد الصرف وكان قد سبق وتم صرف المستحقات للثلاث شهور الماضية بدءاً من يوم عشرون من كل شهر لذلك فمن المتوقع ان يتم صرف دفعة شهر مارس من المعاش المستحق يوم 20/3/2022 أويعده بساعات قليلة وذلك بعد ان تنتهي الوزارة من مراجعة الطلبات المقدمة ومن بعدها تقوم بالإعلان عن موعد صرف المستحقات ويحق لأي مواطن سعودي تتوافر فيه شروط الدعم المحددة من التقديم للحصول على المعاش من خلال موقع وزارة الموارد البشرية وتجهيز المستندات المطلوبة وبعدها ينتظر موافقة الجهات المعنية على حصوله على المعاش أم أنه غير مستحق وذلك بعد دراسة الطلب المقدم ومطابقة المعلومات من الجهات المسؤولة.

خطوات تحديث البيانات

أكدت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالمستفيد وذلك لتجنب وقف صرف المعاش ويتم التحديث من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي المطور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بالدخول إلى صفحة بياناتك المسجلة وقم بمراجعتها وتعديل ما تريد تعديله من بيانات خاصة أو تغيير رقم الحساب البنكي أو تغيير رقم الجوال وبعد الانتهاء من تعديل البيانات قم بالضغط على زر تعديل.

من خلال رقم جوالك الذي قمت بتسجيله في بياناتك سوف تتلقي رسالة نصية تؤكد نجاح عملية التحديث الذي قمت به.