أخبار السعودية

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي السعودية وتطبيق قرار الضمان الاجتماعي بموعده

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي السعودية وتطبيق قرار الضمان الاجتماعي بموعده في المقال التالي

عمر شويل - جدة إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية مما تسبب في تساؤلات عديدة من المستفيدين . كيف أسجل في الضمان الاجتماعي بعد تنفيذ ذلك القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كما هل سيحق التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين القدامي . وذلك وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 التي تم فرضها وتطبيقها علي كافة المستفيدين . كذلك فيما يخص قرار غلق الضمان الاجتماعي وتأثر المستفيدين في تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية أجابت الوزارة عن ذلك أيضاً . ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي من الذي يستحق الضمان الاجتماعي المطور بعد قرار غلق الضمان الاجتماعي .

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي
كيف أسجل في النظام الاجتماعي المطور

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق بالتصريح عبر حسابها الرسمي علي منصة تويتر . بأنه سيتم غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة مما إثار مخاوف المواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي . كما كان هناك العديد من التساؤلات علي منصة تويتر منها من الذي يستحق الضمان الاجتماعي المطور . و كيف أسجل في النظام الاجتماعي المطور بعد غلق المنصة القديمة . ذلك كله تم الإجابة عليه من الوزارة حيث دعت المستفيدين إلي . التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد تماشياً مع المنصة القديمة لحين تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي في موعده المحدد مسبقاً من وزارة الموارد البشرية .

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي في الموعد المحدد له

فيما يخص الموعد المحدد في تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي القديم ومنصته الخاصة به . ذلك تحدد من الوزارة في شهر مايو القادم من هذا العام كما أن التعامل بشكل مستمر سيكون علي موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور . كذلك تم توضيح أن كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي القدامي لن يتأثروا بذلك القرار وسيستمر تقديم الدعم لهم . ولكن سيتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد بدلاً من الموقع القديم وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 . المشار لها مسبقاً من الوزارة والتي شددت علي ضرورة تنفيذها من كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد .

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بعد أن تعرفنا في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” علي موعد إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي . نتعرف علي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالآتي :-

  1. يجب أن يكون مستفيد دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد سعودي الجنسية .
  2. كما أن كافة السيدات المتزوجات من سعوديين يتم استثناءهم من شرط الجنسية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد .
  3. كذلك بجانب استثناء كافة المطلقات والأرامل من شرط الجنسية في الضمان الاجتماعي .
  4. يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لكل ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل .
  5. كما أن كافة الأسر السعودية التي دخلها 100 ريال لكل عائل يحث لهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد المطور .
  6. كل مواطن سعودي لا يقل دخله عن 5500 ريال سعودي يمكنه الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد . وفقاً إلي حسابات المعاشات المحتسبة التي تم تحديدها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
  7. تلك كانت شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 المنصوص عليها من الوزارة .

الموعد المحدد لإيداع مبالغ الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق بأن إيداع مبالغ دعم الضمان الاجتماعي . تتم بعد أن تقوم الوزارة باحتساب مقدار المعاش كما يتم مراجعة كافة طلبات . الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمواطنين المسجلين في شهر سابق . وبعد أن يتم مراجعة طلب نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم صرف الدعم . ويتم التصريح عن موعد صرف الضمان الاجتماعي في كل شهر وفقاً لما يتم الإعلان عنه علي الحساب الرسمي للوزارة بمنصة تويتر .

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي والموعد المحدد له والذي عرضناه في مقال اليوم من “موقع ثقفني” لن يتأثر . المستفيدين القدامي من دعم الضمان الاجتماعي ولكن يتم التعامل والتسجيل علي موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد .
هذا ونحيط كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد بأن قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة الخاضعة . بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لن يؤثر علي مستفيدي الضمان الاجتماعي في صرف دعم مبالغ الضمان . ولكن كل ما في الأمر أن التعامل سيكون بشكل مستمر علي منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكافة مواطني المملكة .

خصومات اكسترا الكبرى 70% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية مارس
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا