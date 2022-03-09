نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي السعودية وتطبيق قرار الضمان الاجتماعي بموعده في المقال التالي

عمر شويل - جدة إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية مما تسبب في تساؤلات عديدة من المستفيدين . كيف أسجل في الضمان الاجتماعي بعد تنفيذ ذلك القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كما هل سيحق التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين القدامي . وذلك وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 التي تم فرضها وتطبيقها علي كافة المستفيدين . كذلك فيما يخص قرار غلق الضمان الاجتماعي وتأثر المستفيدين في تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية أجابت الوزارة عن ذلك أيضاً . ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي من الذي يستحق الضمان الاجتماعي المطور بعد قرار غلق الضمان الاجتماعي .

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق بالتصريح عبر حسابها الرسمي علي منصة تويتر . بأنه سيتم غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة مما إثار مخاوف المواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي . كما كان هناك العديد من التساؤلات علي منصة تويتر منها من الذي يستحق الضمان الاجتماعي المطور . و كيف أسجل في النظام الاجتماعي المطور بعد غلق المنصة القديمة . ذلك كله تم الإجابة عليه من الوزارة حيث دعت المستفيدين إلي . التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد تماشياً مع المنصة القديمة لحين تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي في موعده المحدد مسبقاً من وزارة الموارد البشرية .

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي في الموعد المحدد له

فيما يخص الموعد المحدد في تنفيذ قرار غلق الضمان الاجتماعي القديم ومنصته الخاصة به . ذلك تحدد من الوزارة في شهر مايو القادم من هذا العام كما أن التعامل بشكل مستمر سيكون علي موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور . كذلك تم توضيح أن كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي القدامي لن يتأثروا بذلك القرار وسيستمر تقديم الدعم لهم . ولكن سيتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد بدلاً من الموقع القديم وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 . المشار لها مسبقاً من الوزارة والتي شددت علي ضرورة تنفيذها من كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد .

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بعد أن تعرفنا في السطور السابقة من مقال “موقع ثقفني” علي موعد إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي . نتعرف علي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالآتي :-

يجب أن يكون مستفيد دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد سعودي الجنسية . كما أن كافة السيدات المتزوجات من سعوديين يتم استثناءهم من شرط الجنسية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كذلك بجانب استثناء كافة المطلقات والأرامل من شرط الجنسية في الضمان الاجتماعي . يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لكل ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل . كما أن كافة الأسر السعودية التي دخلها 100 ريال لكل عائل يحث لهم الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد المطور . كل مواطن سعودي لا يقل دخله عن 5500 ريال سعودي يمكنه الاستفادة من الضمان الاجتماعي الجديد . وفقاً إلي حسابات المعاشات المحتسبة التي تم تحديدها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . تلك كانت شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 المنصوص عليها من الوزارة .

الموعد المحدد لإيداع مبالغ الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق بأن إيداع مبالغ دعم الضمان الاجتماعي . تتم بعد أن تقوم الوزارة باحتساب مقدار المعاش كما يتم مراجعة كافة طلبات . الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمواطنين المسجلين في شهر سابق . وبعد أن يتم مراجعة طلب نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يتم صرف الدعم . ويتم التصريح عن موعد صرف الضمان الاجتماعي في كل شهر وفقاً لما يتم الإعلان عنه علي الحساب الرسمي للوزارة بمنصة تويتر .

إقرار تنفيذ غلق الضمان الاجتماعي والموعد المحدد له والذي عرضناه في مقال اليوم من “موقع ثقفني” لن يتأثر . المستفيدين القدامي من دعم الضمان الاجتماعي ولكن يتم التعامل والتسجيل علي موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد .

هذا ونحيط كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الجديد بأن قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة الخاضعة . بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لن يؤثر علي مستفيدي الضمان الاجتماعي في صرف دعم مبالغ الضمان . ولكن كل ما في الأمر أن التعامل سيكون بشكل مستمر علي منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكافة مواطني المملكة .

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