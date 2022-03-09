نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الضمان الاجتماعي المطور و موعد صرف الدفعة الثالثة لشهر مارس 2022 عبر hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام الضمان الاجتماعي المطور، قطاع عريض من المواطنين السعوديين يرغبون في الوقت الحالي في عمل استعلام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من أجل التعرف على موعد صرف الدعم الخاص بهم، والجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي المطور هو مبلغ يتم صرفه للمواطنين السعوديين من أجل مساعدتهم لتدبير شؤون حياتهم اليومية، وقد وجدنا محركات البحث مشتعلة من قبل المواطنين يبحثون عن عن رابط موقع الوزارة من أجل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي، وكذلك التعرف على موعد صرف الدفعة الثالثة والجديدة من الضمان عن شهر مارس، وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل في مقالنا اليوم.

استعلام الضمان الاجتماعي المطور

سبق وتم صرف دفعتين قبل ذلك من الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في الشهرين الماضيين شهر يناير وشهر فبراير، وقد تم صرف الدفعة للمواطنين الذي توفرت بهم الشروط، وتأتي شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية. يجب أن يكون راتبه لا يتعدى 550 ريال سعودي. يجب أن يكون عائل الأسرة لا يزيد راتبه عن 1100 ريال سعودي. شرط أساسي هو الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية. لا يمتلك المواطن أي سجل تجاري باسمه. يجب ألا يكون مقيمًا بدار الإيواء والرعاية الموجودة بالمملكة العربية السعودية. يتم تقديمه بشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات.

الاستعلام الضمان الاجتماعي المطور 2022

بعد أن تتأكد من توافر الشروط المطلوبة للحصول على الدعم، وقدمت بالفعل على الدعم، عليك عمل استعلام الضمان الاجتماعي المطور، بحيث تتعرف على موعد صرف الدعم الخاص بك، وللعلم أن موعد صرف دفعة شهر مارس لم يتم تحديدها بعد، ومنتظرين الإعلان عنها من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي:

يقوم المواطن بالدخول في البداية على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية الموجودة على الشبكة.

الموجودة على الشبكة. قم بإدخال البيانات الخاصة بك وأدخلها بشكل صحيح.

بعدها اضغط على كلمة استعلام وبعدها سوف تظهر تفاصيل الدعم الخاصة بك.

أو بالإمكان بالاتصال على الرقم 19911 أو على الرقم 920020301، وبإمكانك بعدها الاستعلام عن الدعم.