دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443.. موعد الصرف للمطلقين والارامل والعاطلين عن العمل

دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443.. موعد الصرف للمطلقين والارامل إلى كل المتسائلين بشأن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لعام 2022م، حيث كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن توافر راتب ضمان اجتماعي شهري لبعض الفئات المجتمعية التي تحتاج إلى دخل شهري ثابت للتكيف مع الحياة المعيشية الصعبة، وهذه الخدمة تم تقديمها بتعاون الحكومة السعودية مع الوزارة لتوفير معاش التضامن وفقًا لشروط وأحكام معينة أقرّتها الوزارة لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور مارس 1443هـ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور حيث:-

من المقرر أن يتم حصول المستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي المطور في اليوم الثالث من مارس لعام 2022م والذي يوافق الثلاثين من رجب 1443هـ.

سيتم إعلان المستفيد بعد ثلاثين يومًا من تقديمه بموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص به.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن تتوافر بعض الشروط كي يكون المواطن السعودي مستحقًا لراتب الضمان الاجتماعي وتتمثل الشروط في كل مما يلي:-

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في أراضي المملكة العربية السعودية.

ويشترط عدم السفر إلى أي مكان آخر خلال فترة استفادته من المعاش أو المواطنين الذين لديهم بطاقة تنقل.

يتم استفادة كبار السن من المعاش والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والأرامل والمطلقات واليتامي.

دخل المواطن السعودي الشهري العائل لأسرة سعودية يجب ألا يزيد عن 11 ألف ريال سعودي.

ودخل كل فرد من أفراد أسرته يجب ألا يزيد عن 550 ريال سعودي.

عدم إقامة المواطن المستفيد من الدعم في أحد دور الإيواء السعودية التابعة إلى الدولة.

كما أنه يجب ألا يمتلك المواطن أي أصول عريقة.

يجب أن يستوفى المواطن كافة شروط ومتطلبات الوزارة الخاصة بخدمات التعليم والصحة لأبنائهم .

بينما يجب الالتزام ببرامج التدريب وتوظيف أفراد الأسرة القادرين.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي للمرأة العزباء

بالنسبة للمرأة العزباء يجب أن تستوفى بها بعض الشروط للاستمتاع براتب الضمان الاجتماعي وهي:-