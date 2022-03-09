تمويل شخصي من بنك ساب يصل حتى 500 ألف ريال في ساعات. حيث يقدم بنك ساب مجموعة من التمويلات المميزة للعاملين بالقطاع العام والحكومي والمتقاعدين بشروط ميسرة. ويقدم موافقة فورية خلال ساعتين فقط من طلب التمويل ويوفر فرص مميزة للحصول على تمويلات ميسرة تصل حتى 500 ألف لتلبية كافة احتياجات المواطنين كالزواج والتعليم وشراء سيارة وسوف نستعرض كل المعلومات المُفصلة بالسطور المُقبلة:

مزايا تمويل ساب الشخصي

من مزايا تمويل ساب الشخصي الآتي:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية الموافقة الفورية على التمويل في حالة تقديم كافة الأوراق المطلوبة كاملة.

يتم السداد على أقساط ميسرة حتى 5 سنوات.

يتم إعفاء الشخص من المديونية في حالة الوفاة لا قدر الله.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي في حالة السداد بنسبة 20% من قيمة التمويل.

يمكن سداد المديونيات القائمة لدى الجهات الأخرى (Switch Program)

شروط الحصول على تمويل ساب الشخصي

يشترط الحصول على التمويل بأن لا يقل عمر العميل عن 21 عام.

يشترط الحصول على التمويل أن يكون عمر العميل بالقطاع العام والحكومي لا يزيد عن 60 عام.

الحد الأدنى للراتب الأساسي للسعوديين وغير السعوديين (3000 ريال سعودي)

مبلغ تمويل يصل إلى (1,500,000 ريال سعودي)

يبدأ الحد الأدنى لمجموع الراتب للسعوديين (4,000 ريال سعودي) ولغير السعوديين يبدأ من (10,000 ريال سعودي)

أن لا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن شهر واحد للسعوديين و ثلاثة أشهر لغير السعوديين.

طريقة التقديم على تمويل ساب الشخصي

الولوج إلى موقع بنك ساب التمويل الشخصي .

اختر أيقونة التمويلات الشخصية ثم اختر أيقونة تسجيل طلب تمويل شخصي.

ثم اختر أيقونة تسجيل البيانات الشخصية وادخل الاسم ومبلغ التمويل وجهة العمل والراتب وملء كل البيانات المطلوبة.

ثم تقديم الطلب والانتظار حتى يقوم البنك بالاتصال بك.

أو الذهاب لأحد فروع المصرف في المملكة وملء نموذج الطلب والحصول على الموافقة بشكل فوري.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل ساب الشخصي ومزايا التمويل الشخصي من ساب وكذلك الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على التمويل يشكل فوري من أحد فروع المصرف في المملكة.