نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات تصل إلى 50% بمناسبة شهر رمضان في أسواق عبدالله العثيم بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات تصل إلى 50% بمناسبة شهر رمضان في أسواق عبدالله العثيم بالسعودية - ثقفني
أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية، يعد من أهم المراكز التجارية المتخصصة في بيع كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل، وبأسعار متفاوتة لتناسب كل العملاء كما توفر إدارة العثيم المنتجات والسلع في كل الفروع التابعة لها لكي يستطيع كل عميل الحصول على متطلباته بسهوله وبأقل جهد من خلال التوجه لأقرب فرع تابع لأسواق العثيم، وإليكم الآن كل ما ورد في كتبت العروض لهذا الأسبوع.
عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:
- متوفر بالعرض أبو كأس هندي بسمتي 5 كجم سعره قبل العرض 43.95 ريال سعودي وادخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.
- متاح عرض أخر على دجاج ساديا مجمد 10×1000 جرام، سعر الكرتون الأن 128.95 بدلاً من 154.95 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض الأن.
- زيت العربي نباتي بلاستك 2×1.5 لتر، سعر الربطة 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 37.95 ريال سعودي.
- تخفيض على عبوة لقمة القاضي هونيج 500 جم، سعرها قبل العرض 9.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3.95 ريال سعودي.
- متوفر عرض على لحم عجل بلدي بدون عظم، السعر الآن 49.95 ريال سعودي، تلك اللحم تدخل في عمل الطواجن باللحم والكبسة باللحم وغيرهم من الأطباق.
- عرض آخر على لحم عجل بلدي بالعظم، سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي، لعمل اللحم المشوي والبرياني باللحم السعودي.
- بقسم الجبن متاح عرض على جبن دومتي/دوبل كربم/فيتا (1 كيلو)، سعر العلبة 16.50، أما عن عرض مربي الفراولة شهد بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عرض آخر على مرتديلا أمريكانا بقر بسعر 25.95 ريال سعودي، كما متاح جبن 3 بقرات دنماركي بيضاء سعر الكيلو 11.75 ريال سعودي.
- تخفيض على أرز الوليمة مزة بسمتي 10 كجم، سعره قبل العرض 80.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 64.95 ريال سعودي، تلك الأرز لا غنى عنه فالمطبخ السعودي.
- تخفيض هائل على أرز المهيدب بنجابي بسمتي أبيض 5 كجم، سعر الميس الآن 41.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي، لعمل الكبسة السعودي والماندي.
- أشتري 3 حبات بسعر واحدة فقط من بطاطس فاريكو عيدان برازيلي 42جم/45 جم، بسعر 7.95 ريال سعودي.
- خصم 10% على خليط كيك بلسبري كاكاو 485 جرام، سعرها بعد الخصم 14.95 ريال سعودي، لعمل الكيك بكل سهولة.
- تونة جرين فارمز خفيف قطع 170 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي، كما متاح عرض آخر على تونة المراعي الخضراء خفيف 185 جم، بسعر 5.50 ريال سعودي.
- متوفر عرض على زيتون ايديال أسود 250 مل، سعرها قبل العرض 12.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 10.95 ريال سعودي.