خصومات تصل إلى 50% بمناسبة شهر رمضان في أسواق عبدالله العثيم بالسعودية

أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية، يعد من أهم المراكز التجارية المتخصصة في بيع كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل، وبأسعار متفاوتة لتناسب كل العملاء كما توفر إدارة العثيم المنتجات والسلع في كل الفروع التابعة لها لكي يستطيع كل عميل الحصول على متطلباته بسهوله وبأقل جهد من خلال التوجه لأقرب فرع تابع لأسواق العثيم، وإليكم الآن كل ما ورد في كتبت العروض لهذا الأسبوع.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:

متوفر بالعرض أبو كأس هندي بسمتي 5 كجم سعره قبل العرض 43.95 ريال سعودي وادخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.

متاح عرض أخر على دجاج ساديا مجمد 10×1000 جرام، سعر الكرتون الأن 128.95 بدلاً من 154.95 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض الأن.

زيت العربي نباتي بلاستك 2×1.5 لتر، سعر الربطة 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 37.95 ريال سعودي.

تخفيض على عبوة لقمة القاضي هونيج 500 جم، سعرها قبل العرض 9.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3.95 ريال سعودي.

متوفر عرض على لحم عجل بلدي بدون عظم، السعر الآن 49.95 ريال سعودي، تلك اللحم تدخل في عمل الطواجن باللحم والكبسة باللحم وغيرهم من الأطباق.

عرض آخر على لحم عجل بلدي بالعظم، سعر الكيلو 41.95 ريال سعودي، لعمل اللحم المشوي والبرياني باللحم السعودي.