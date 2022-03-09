نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 52 لشهر مارس حساب المواطن وشروط الأهلية للقبول في البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة 52 لشهر مارس حساب المواطن حيث يتم البحث من قبل الكثير من المستفيدين سابقا حول نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 52 يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج المساندة التي تقدم الدعم للمواطنين بشكل راتب شهري يقدم إلى الأفراد المستفيدين أصحاب الدخل المنخفض وهذا الدعم موجه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف دعم الأسر والأفراد الغير قادرين منذ انتشار الأزمات المادية التي أثرت عليهم من هنا من خلال موقع ثقفني الإخباري سوف نقدم لكم كافه التفاصيل حول موعد صرف الدفعة 52 من برنامج حساب المواطن في المملكة.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 52

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف حساب المواطن الدفعة 52 وذلك خلال الشهر شهر مارس الجاري حيث سيكون الموعد المحدد لصرف الدفعة 52 هو اليوم العاشر من شهر مارس عام 2022 ميلادي الموافق لشهر شعبان الهجري للعام 1443 وبذلك يستطيع جميع المستفيدين من الحصول على الدعم المالي من خلال الحسابات البنكية لهم.

موعد الاستعلام عن نتائج الأهلية

سبق و ذكر برنامج حساب المواطن انه يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية أولا قبل القيام بصرف الدعم حيث يتمكن المستفيد من التعرف على نتائج الأهلية أول يوم من أيام الشهر الميلادي ويتم ذلك من خلال الدخول على الحساب الخاص بالمستخدم على برنامج حساب المواطن.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن حزمة من الشروط اللازم توافرها في المتقدم حتى يتم قبوله من قبل الجهات المعنية والمسؤولة داخل البرنامج والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم على أراضي المملكة. يحصل على هذا الدعم أبناء المرأة سعودية الجنسية المتزوجة من اجنبي وأيضا المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي. يحق للمطلقات والأرامل من لديهم أبناء أعمارهم اقل من 18 عام التقدم للحصول على الدعم. لا يسمح بالدعم لمن هم أقل من 35 عاما ألا إذا كان تابعا لشخص اخر. لا يحصل على الدعم من هو مسجل في نظام دعم اخر. يرفض طلب الحصول على الدعم من لديهم عقود ملكية عقارات أو سجل تجاري التسجيل. من يقل الدخل الشهري له عن القيمة التي حددها برنامج حساب. التابعون من هم أقل من 18 عاما يتم أضافتهم إلي بند التابعين للمستفيد من الدعم. عند تسجيل البيانات على الموقع الرسمي لحساب المواطن يجب أن تكون متوافقة مع البيانات الموجودة داخل الجهات الرسمية. حيث يقوم المسؤولين من قبل البرنامج بالتواصل مع الجهات الرسمية للتحقق من كافة البيانات وعند ذلك تثبت إذا كانت صحيحة أم لا. ألا يكون المستفيد مسافر ومتواجد خارج البلاد لأكثر من ثلاثة شهور خلال العام السابق من تقديم الطلب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن إذا كان مستحق الدعم أم لا ويمكن الاستعلام عن طريق الخطوات الأتية:

الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.

يجب تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمه السر الخاصة بك.

اضغط على قائمة حسابي بعد الانتهاء من التسجيل الدخول.

قم بالنقر على زر الاستعلام عن الأهلية.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم.

وبعد إدخال رمز التحقيق في الخانة المحددة له قم بالنقر على ذر الاستعلام هنا يتبين لك كافة التفاصيل التي توضح إذا كان المستخدم يستحق الدعم أم لا وفي هذه في حالة الرفض يتم ذكر السبب في خانه رفض الطلب.