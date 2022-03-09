طريقة تفعيل سوا بوست170 شركة الاتصالات بالمملكة السعودية، تقدم شركة الاتصالات بالمملكة السعودية العديد من الباقات المختلفة والمميزة لجميع عملائها من خلال شحن سوا بوست 170 والذي يوجد فيها الكثير من المميزات، مع وجود العديد من الباقات المختلفة التي تتناسب مع جميع العملاء حيث تقوم هذه الشركة بتقديم أفضل العروض المميزة للانترنت لجذب المزيد من العملاء، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تفعيل سوا بوست 170 من شركة الاتصالات بالمملكة.

سوا بوست 170 طريقة التفعيل

يمكنك أن تقوم بتفعيل باقة سوا بوست 170 عن طريق إرسال رسالة إلى رقم 7170 أو إرسال رسالة إلى رقم 900 ويكون رمز التفعيل 7170 وتقوم بإرسال الرسالة إلى 900 وبعدها الاشتراك في هذه الباقه سوف تتمكن من الاستمتاع بالمكالمات اللا محدودة مع الأرقام التابعة لنفس الشبكة، أما إذا كانت الأرقام خارج الشبكة سوف تحصل على 1200 دقيقة.

هذه الباقه تتميز بأنه يمكنك استخدام جميع مواقع التواصل الاجتماعية حيث يتوفر فيها 60 جيجا للانترنت وتصل قيمة الاشتراك 195م يالسعودي مضاف إليها قيمة الضريبة وذلك من خلال شراء قسيمه الباقه أو عن طريق البطاقة الائتمانية.

قيمة الاشتراك في باقة سوء بوست بدون أن يتم إضافة رسوم الضريبة تصل إلى 170 ريال سعودي وسوف تستمتع بالباقه لمدة أربع أسابيع وبعد هذه الفترة لا يمكنك تجديدها مرة أخرى.

إذا كنت لا تريد الاستمرار في هذه الباقة يمكنك التحويل إلى باقة أخرى أو إيقاف الباقه من خلال إرسال رسالة إلى رقم 7009 إلى رقم 900.

طريقة شحن سوا بوست 170

تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة ستاك والضغط على الأيقونة الموجودة في جهة اليسار من الصفحة في يتم التحويل إلى اللغة العربية.

بعد ذلك تقوم ب إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور أفضل كله إضافة رقم الهوية وتحدد حساب سوء 160 لشحن الرصيد وبعد ذلك سوف تظهر أمامك بعض التعليمات تقوم باتباع لكي تتمكن من إتمام عملية الشحن بالنجاح.