أرامكو تُعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مارس 2022 “الاسعار الجديدة”

ارامكو تُعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال ساعات قليلة من الآن، وذلك فور الانتهاء من مراجعتها الدورية لأسعار البترول التي تقوم بتعديلها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفقاللأسعار العالمية، والتي سيتم البدء في تطبيقها اعتباراً من يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من شهر مارس الجاري، في ظل توقعات بزيادة كبيرة في الأسعار الخاصة بشهر مارس، وذلك بالتزامن مع زيادة الأسعار العالمية بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية بحظر بيع النقط الروسي في داخل أمريكا، وسوف نوضح لكم التفاصيل من خلال السطور التالية.

ارامكو تُعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية

حالة من القلق والترقب يعيشها المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن في انتظار أهم وأخر التعديلات لسعر النفط السعودي، و أرامكو تُعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية ابتداءاً من غدا الخميس، حيث أقرت الشركة العالمية للنفط السعودي إجراء المراجعة بشكل شهري بدلا من ربع سنوي كما كان في السابق، حتى لا يتأثر المستهلكون بالتذبذب الذي تشهده أسعار النفط اثناء تصديره، وقد حددت شركة أرامكو السعودية، بشكل مسبق اليوم العاشر من الشهر الميلادي ليتم الإعلان فيه عن التسعيرة الجديدة ليبدأ العمل بها من اليوم الحادي عشر، وتقوم أرامكو بتعديل تسعيرة كافة منتجات الطاقة وفقًا لإجراءات الحوكمة الخاصةبتعديل أسعار الطاقة والمياه و أسعار البنزين لشهر مارس الجاري.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر مارس 2022

ساعات قليلة وتخرج ارامكو لـ تُعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية، وكما ذكرنا في السابق انه من المتوقع ان يشهد سعر البترول في المملكة زيادة واضحة خلال هذاالشهر نتيجة الحرب القائمة بينروسيا وأوكرانيا، وتجدر الاشارة هنا إلى أنه مازالت تعمل كافة محطات الوقود بالمملكة بأسعار شهر فبراير والتي جاءت على النحو التالي؛