نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي يفتح البيك في الصباح ومواعيد عمل مطعم البيك الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى يفتح البيك في الصباح، يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية أو المقيمين داخل البلاد بمعرفة مواعيد مطعم البيك في الصباح لكي يتمكنوا من تناول الأطعمة داخل المطعم الذي يتميز بتجهيز أشهى الأكلات المفضلة لدي الجميع، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة مواعيد البنك الجديدة ومتى يفتح في الصباح بالتفصيل.

متى يفتح البيك في الصباح

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين بمعرفة مواعيد البيك في الصباح حيث يقوم من أكثر المطاعم المشهورة داخل المملكة السعودية والذي يبدأ العمل من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل حتى يتمكن الجميع من الحصول على الوجبات التي يريدها في أي وقت.

مواعيد فطور البيك

يقوم البيك لتقديم وجبة الإفطار بدء من الساعة السابعة صباحا والتي تكون عبارة عن ساندوتش فلافل البيك وكذلك فلافل البيك العادية.

أما بالنسبة للأسعار تكون في متناول الجميع حيث يصل سعر ساندوتش الفلافل 500 ريال سعودي، وعند تناول ساندوتش بيض مع شرائح دجاج يصل سعره إلى 6.5 ريال سعودي.

يقوم مطعم البيك بتقديم سندويتش جبنه بسعر 5 ريال وساندويتش العادي بسعر 40 ريال سعودي.

يقوم بتقديم فلافل سناك بسعر 5 ريال، أما فلافل البيك بسعر 7.5 ريال سعودي.

أوقات عمل البيك في الرياض

يقوم مطعم البيك بتقديم أشهى الأكلات المفضلة لجميع المواطنين ويحبون تناولها على مدار اليوم، حيث تعمل جميع الفروع الموجودة في مطعم الرياض بدء من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية صباح.

ويوجد أيضا فرع آخر في منطقه طويق يعمل المطعم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر صباحا.

يوجد أيضا فروع مطعم البيك في جدة يعمل من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وكذلك باقي الفروع الموجودة في جدة.